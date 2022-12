Terremoto oggi Tirreno M 3.1/ Ingv ultime notizie, una scossa anche ad Ascoli

Andiamo a vedere anche oggi, lunedì 5 dicembre 2022, come ogni giorno, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese e non solo. Stando a quanto riporta l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo consueto bollettino quotidiano, aggiornato live, l’ultima scossa significativa è stata quella registrata nel mar Tirreno meridionale, in mare aperto, con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter (ore 6:49 di questa mattina). Un evento tellurico di magnitudo 2.5 gradi è stato segnalato anche in provincia di Ascoli Piceno, precisamente alle ore 6:13 di oggi, inoltre l’Ingv ha comunicato per l’ennesima volta un movimento tellurico lungo la costa marchigiana, precisamente fra le province di Ancona e Pesaro.

Nel dettaglio si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 4:18 di oggi, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.8800 gradi di latitudine, 13.3820 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro. Il terremoto di oggi è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma che ha altresì segnalato le cittadine più vicine all’epicentro, leggasi Fano, Ancona e Pesaro, distanti rispettivamente 29, 31 e 38 chilometri.

TERREMOTO OGGI M 2.1 IN PUGLI, SCOSSA ANCHE A COSENZA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter è stata localizzata dall’Ingv nella regione Puglia, 8 chilometri a est da Volturino, in provincia di Foggia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 2:54 fra domenica 4 e lunedì 5 dicembre 2022.

Le coordinate geografiche del sisma sono state 41.5020 gradi di latitudine, 15.2200 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare. Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera, Alberona e Biccari sono state le località individuate in zona, mentre San Severo, distante 25 chilometri, con Foggia a 27, sono state le due città più vicine all’epicentro. Da segnalare infine una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter avvenuta oggi a due chilometri a nord di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza, alle ore 00 e 46 minuti. Le tre scosse riportate su queste pagine non hanno causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di altri movimenti tellurici significativi.

