Terremoto oggi Tirreno M 3.6/ Ingv ultime notizie, trema anche la costa Toscana

Quali sono state le scosse di terremoto oggi, lunedì 4 luglio 2022? Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra i vari movimenti tellurici sparsi per il globo, l’ultimo evento degno di nota è stato quello avvenuto nel Tirreno Meridionale, in mare aperto, alle ore 6:18 di oggi con una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter, evento tellurico verificatosi a diverse miglia dalla terra ferma, indicativamente fra Sicilia e Calabria. Da segnalare anche uno sciame sismico lungo la costa toscana, ben 4 scosse fra le 7:15 e le 8:13, con una magnitudo compresa fra 2.1 gradi e 2.5. Un altro terremoto è stato localizzato oggi nel mar Ionio Meridionale, in mare aperto, alle ore 3:59 della notte passata, fra domenica 3 e lunedì 4 luglio 2022.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 37.2630 gradi di latitudine, 15.8460 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non vi sono Comuni in zona visto che il terremoto è avvenuto in mare aperto, mentre la città più vicina è risultata essere Siracusa, distante 54 chilometri dall’epicentro, con Acireale a 72, quindi Catania a 72 e Reggio Calabria a 96.

TERREMOTO OGGI A MACERATA, SCOSSA DI M 1.6: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi a due chilometri a nord di Penna San Giovanni, nelle Marche, in provincia di Macerata. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 1:17 di notte, in un epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0730, 13.4250 ad una profondità di 25 km.

Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Sant’Angelo in Pontano, Monte San Martino, Servigliano, Falerone e Gualdo, paesi della provincia di Fermo e Macerata, mentre le città più vicine risultano essere Teramo, Foligno, Ancona e L’Aquila, distanti rispettivamente 51, 60, 61 e 80 chilometri dalla zona del sisma. Nessun’altra scossa di terremoto rilevante è stata registrata oggi, e quelle elencate sopra non hanno ovviamente causato alcun danno agli edifici e alle vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti, vista la loro moderatezza. Saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori movimenti tellurici importanti.

