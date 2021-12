Terremoto oggi Tirreno Meridionale M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono registrate oggi o nelle scorse ore in Italia così come nel resto del mondo. Stando a quanto comunicato tempestivamente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificata una scossa in quel del mar Tirreno Meridionale, in mare aperto. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma questa mattina presto, precisamente alle ore 5:22.

Terremoto oggi, M 6.0 in Australia/ Ultime scosse INGV: gli ‘sciami’ in Centro Italia

L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 38.73 gradi di latitudine, 14.195 di longitudine e una profondità di 35 chilometri sotto il livello del mare, mentre, a livello di città in vicinanza, vengono segnalate solo Bagheria e Palermo, distanti dall’epicentro rispettivamente 94 e 100 chilometri. Un’altra scossa di terremoto è quella che è stata registrata in provincia di Cosenza, lungo la Costa Calabra nord occidentale. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto alle ore 3:29 della notte passata, quella fra domenica 12 e lunedì 13 dicembre 2021, in una zona con coordinate geografiche pari a 39.343 gradi di latitudine, 15.796 di longitudine e una profondità di 118 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Cosenza M 2.3/ Ingv ultime notizie, sisma anche in Svizzera

TERREMOTO OGGI A COSENZA, MAR TIRRENO MERIDIONALE E A MALTA: I DETTAGLI DELL’INGV

In questo caso vengono segnalate tre cittadine in un raggio di 100 chilometri, a cominciare da Cosenza, quella più vicina, a 40 chilometri di distanza, quindi Lamezia Terme a 61, e infine Catanzaro a 84. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha anche segnalato un terremoto non in Italia ma nella vicina isola di Malta.

Il sisma è stato di magnitudo significativa, 3.8 gradi sulla scala Richter, ed è molto probabile che sia stato avvertito in numerose regioni del sud, a cominciare da Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. L’evento si è verificato alle ore 3:25 della notte, e le coordinate geografiche del terremoto di oggi sono state 34.672 gradi di latitudine, 13.975 di longitudine e una profondità di 38 chilometri sotto il livello marino.

Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche Catanzaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA