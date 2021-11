Terremoto oggi Tirreno Meridionale M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa in mare aperto

Quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia? Per scoprirlo, così come per scoprire gli eventi sismici delle scorse ore e quelli registrati fuori dai confini nazionali, andiamo ad analizzare come ogni mattina il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma segnalato è quello della scorsa notte, precisamente delle ore 00:47, avvenuto in mare aperto presso il Tirreno Meridionale.

Come specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, si è trattato di una scossa di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, avvenuta in una zona con coordinate geografiche pari a 39.81 gradi di latitudine, 14.849 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune è stato individuato nella zona dell’epicentro, mentre, per quanto riguarda le città più vicine, viene segnalata Battipaglia a 90 chilometri di distanza, quindi Salerno a 97, e Cave de’ Tirreni a 100. Mar Tirreno Meridionale che ha tremato anche nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 21:25, questa volta con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENDO MERIDIONALE E COSTA CALABRA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Le coordinate di questo secondo sisma sono state 39.324 gradi di latitudine, 15.13 di longitudine e una profondità di 308 chilometri sotto il livello del mare, e anche in questo caso non sono stati segnalati comuni limitrofi, salvo Cosenza, distante però ben 97 chilometri. E nel cosentino è stato infine segnalato un terremoto sempre nella giornata di ieri, alle ore 14:20.

Il sisma in questione ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato ad una profondità di 110 chilometri, in mare aperto lungo la Costa Calabra nord occidentale. Le coordinate geografiche di tale movimento tellurico sono state, (lat, lon) 39.201, 15.79, e nel raggio di 75 chilometri sono state individuate le città di Cosenza, Lamezia Terme e Catanzaro. Tutti e tre i terremoto segnalati non hanno provocato danni a vie di comunicazione o edifici, ne tanto meno dei feriti o delle vittime.

