Terremoto oggi Tirreno Meridionale M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Vibo

Quali sono state le scosse di terremoto verificatesi oggi e nelle scorse ore lo andremo a scoprire come sempre sulle nostre pagine. Grazie al bollettino aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, possiamo appurare la localizzazione di un terremoto nel Tirreno Meridionale, in mare aperto. Si tratta di un sisma che ha avuto una magnitudo di 2,5 gradi sulla scala Richter e che è stato localizzato non nella giornata di oggi, bensì in quella di ieri, precisamente alle ore 21 e 46 minuti di ieri sera.

Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 38.6160 gradi di latitudine, 12.9740 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. Nel raggio di venti chilometri non sono stati individuati comuni in quanto il sisma è avvenuto lontano dalla terra ferma, mentre le città con almeno 50mila abitanti più vicine sono state Palermo, distante 65 chilometri, quindi Bagheria a 76 e Trapani a 78, tutte note città della Sicilia.

TERREMOTO OGGI, TREMA VIBO VALENTIA: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un lieve movimento tellurico a tre chilometri a sud di Nardodipace, località della provincia di Vibo Valentia nella regione Calabria. Si è trattato di un evento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1,4 gradi sulla scala Richter, e registrato alle ore 4:03 della notte passata, fra martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.4520 gradi di latitudine, 16.3500 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato identificato nei pressi di Fabrizia, Mongiana, Pazzano, Caulonia e Bivongi, località della provincia di Vibo Valentia e Reggio Calabria, ma la città più vicina è stata Catanzaro, distante 55 chilometri, con Lamezia Terme più staccata a 58, quindi Reggio Calabria a 72 e poi Messina a 75.

