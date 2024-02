Terremoto oggi Tirreno Meridionale ML 2.3/ Ingv ultime notizie: scossa anche a Vico del Gargano

Anche in questo sabato 3 febbraio torna puntuale e costantemente aggiornato il report dell’Ingv sui terremoti di oggi che hanno interessato (e interesseranno) l’Italia tra la mattinata di oggi e la serata di ieri. Partiamo dalla più recente: una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuta nella zona del Tirreno Meridionale, in mare, oggi 3 febbraio alle 07:22 ora italiana con coordinate geografiche latitudine 38.9140 e longitudine 15.6340 ad una profondità di 164 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Vista la profondità e la localizzazione in pieno mare, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione, nonostante il terremoto sia avvenuto a 60 Km a Ovest di Lamezia Terme, città più vicina tra quelle con almeno 50.000 abitanti.

Terremoto oggi Modena M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Messina

Nella giornata di ieri un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona a 2 km a Sud di Vico del Gargano, in provincia di Foggia. La scossa è stata registrata il 2 febbraio alle 22:33:03 ora italiana. Il movimento tellurico ha coordinate geografiche latitudine 41.8130 e longitudine 15.9700 ed è avvenuto a una profondità di 27 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. In questo caso la città più vicina è appunto Vico del Gargano: tra le località più conosciute vediamo che Rodi Garganico si trova a 15 km e Vieste a 19 dall’epicentro.

Terremoto oggi Potenza M 2.5/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Perugia

Terremoto: scossa anche in provincia di Modena

Ieri, 2 febbraio, un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona a 4 km a Nord-Ovest di Montefiorino, in provincia di Modena, alle 17:06:17 ora italiana con coordinate geografiche latitudine 44.3970 e longitudine 10.6110 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma anche in questo caso. Tra i paesi più vicini alla scossa troviamo Montefiorino, a 4 km, Toano, che non è in provincia di Modena ma di Reggio Emilia, a 5. Tornando poi in provincia di Modena a seguire a 8 km c’è Prignano sulla Secchia a 8 km e Palagano a 9. E ancora si alternano una serie di paesini, alcuni in provincia di Modena e altri di Reggio Emilia, tutti entro i 20 km dall’epicentro.

Terremoto oggi Austria: scossa di M 4.7/ Sismologi: “Movimenti insoliti”. Non accadeva dal 1921

Il sito dell’Ingv ci dà informazioni anche sulle grandi città più vicine all’epicentro del terremoto, e nel dettaglio su quelle con almeno 50.000 abitanti. Il terremoto è stato localizzato a 34 km a Sud di Reggio Emilia, a 38 a Sud-Ovest di Modena e 48 da Capri. Sono 50 i km a Sud-Est di Parma, 54 da Carrara, 55 da Massa e così via. Tra le grandi città più lontane con almeno 50.000 abitanti troviamo Ferrara, Cremona e Livorno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA