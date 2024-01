Terremoto oggi Tirreno Meridionale ML 3.3/ Ingv ultime notizie: sisma anche in provincia di Grosseto

Anche in questo 6 gennaio 2024 sono vari i terremoti registrati dall’INGV. I movimenti tellurici, quotidianamente vengono registrati in Italia, una terra spesso interessata da eventi di questo genere, essendo un Paese ad alto rischio sismico. Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona del Tirreno Meridionale alle 05:23:14 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 38.6380 e longitudine 15.4870 ad una profondità di 158 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è stato registrato a 50 km a Nord di Messina, a 60 a Nord di Reggio Calabria, a 81 a Ovest di Lamezia Terme e a 99 a sud-Ovest di Cosenza. Nessun comune italiano si trova entro i 20 km dall’epicentro.

Non solo il sisma nel Tirreno Meridionale. Nella giornata di oggi, 6 gennaio, un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona a 5 km a nord-Ovest di Montieri in provincia di Grosseto, alle 05:23:15 ora italiana. Il sisma ha coordinate geografiche latitudine 43.1720 e longitudine 10.9980 ad una profondità di 8 km. Il sisma anche in questo caso è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Entro i 20 km dall’epicentro troviamo Montieri, a 5 km. A 8 ci sono invece Chiusdino e Castelnuovo di Val di Cecina. A 11 km c’è Radicondoli, a 12 Monterotondo Marittino, a 15 Monticiano, a 16 Massa Marittima, a 18 Pomarance e a 19 Casole d’Elsa. Tra le città vicine con almeno 50.000 abitanti ci sono Siena, a 32 km, Grosseto, a 47, Scandicci, a 67, Firenze e Livorno a 70. Un altro terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona della Costa Ragusana alle 07:07:18 con coordinate geografiche latitudine 36.5600 e longitudine 14.7640 ad una profondità di 7 km.











