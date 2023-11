Terremoto oggi Tolentino M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Castelsantangelo sul Nera

Il consueto approfondimento riguardante le principali scosse di terremoto che si sono verificate nella giornata di oggi in Italia. Come si legge sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che si occupa di studiare, registrare e analizzare i vari movimenti tellurici, il sisma più importante delle ultime ore si è verificato a Tolentino, provincia di Macerata, con magnitudo 2.4.

Il terremoto si è verificato alle ore 5.02 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2020, 13.2710 ad una profondità di 24 km. Non sono stati segnalati danni a cose e persone, ma qualcuno si è accorto della scossetta. Quello di Tolentino non è l’unico comune coinvolto dal sisma: l’epicento si è verificato nelle vicinanze di altri comuni come Belforte del Chienti, Serrapetrona, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola, San Severino Marche, Colmurano e Urbisaglia.

Terremoto oggi, le scosse del 1° novembre 2023

L’ultima scossa di terremoto registrata è quella delle 9.05 con magnitudo ML 2.1 con epicentro a Castelsantangelo sul Nera, sempre in provincia di Macerata, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8560, 13.2240 ad una profondità di 5 km. Tra i principali comuni coinvolti segnaliamo tre della provincia di Ascoli Piceno, ossia Montegallo, Montemonaco e Arquata del Tronto. Alle 8.04 è stato invece registrato un sisma di magnitudo 2.4 nel Mar Tirreno Meridionale, sulla costa calabrese, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8920, 15.6740 ad una profondità di 180 km. Infine, il quarto e ultimo terremoto da segnalare è quello registrato nella notte, alle ore 1.29, con magnitudo ML 2.4 con epicentro a Pontremoli con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4540, 9.9110 ad una profondità di 9 km. Tra i comuni coinvolti annotiamo Berceto, Borgo Val di Taro, Valmozzola, Filattiera, Corniglio e Mulazzo.

