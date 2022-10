Terremoto oggi Torino M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Forlì

Anche oggi, lunedì 17 ottobre 2022, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registra i vari movimenti tellurici sparsi per il globo, l’ultimo sisma significativo è quello avvenuto lungo il confine fra Italia e Francia, con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Rieti M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 45.0130 gradi di latitudine, 6.6720 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, ed è stato registrato dall’Ingv nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:14 fra domenica 16 e lunedì 17 ottobre 2022. In zona sono stati individuati i comuni di Claviere, Cesana Torinese, Oulx, Sauze d’Oulz e Sauz di Cesana, tutti paesi della provincia di Torino, e proprio il capoluogo piemontese è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 80 chilometri, con Moncalieri alla stessa distanza e Cuneo più staccata a 98 chilometri. Il terremoto di oggi lungo il confine francese non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi L'Aquila M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

TERREMOTO OGGI A FORLI’ DI M 1.5: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata alle ore 1:36 della notte passata in Emilia Romagna, di preciso a sette chilometri a sud di Faenza, in provincia di Ravenna. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto in una zona con coordinate geografiche (lat, lon) 44.2260, 11.8860 ad una profondità di 12 km.

La Sala Sismica INGV-Roma ha fatto sapere che in zona sono stati individuati i comuni di Castrocaro Terme e Terra del sole, in provincia di Forlì, quindi Brisighella (Ravenna), nonché Modigliana, Dovadola e Castel Bolognese, altre località del forlivese. Faenza è invece risulta la città più vicina all’epicentro, distante sette chilometri, con Forlì più staccata a 12 chilometri, quindi Imola a 20 e Cesena a 30.

TERREMOTO OGGI CATANZARO M 4.4/ Ultime notizie Ingv: scuole chiuse in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA