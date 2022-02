Terremoto oggi Toscana: M 3.8 Viareggio/ Ultime notizie Ingv, trema provincia Lucca

LA SCOSSA CHE HA FATTO TREMARE LA TOSCANA

Dopo la chiusura del Festival di Sanremo, non lontanissimo dalla Liguria un terremoto di grado M 3.8 ha fatto tremare la provincia di Lucca e la parte alta della Toscana: i dati pubblicati oggi dal centro nazionale INGV mostrano un sisma inizialmente segnalato con magnitudo oltre i 4, dati poi rivisti e aggiornati al 3.8 sulla scala Richter.

L’ipocentro del terremoto è stato localizzato a circa 8 chilometri di profondità sotto il livello del terreno, mentre l’epicentro è stato individuato nella città di Viareggio, nella provincia del Lucchese: gli altri comuni vicino al punto d’origine della scossa sono stati Vecchiano, Messarosa, Pisa, San Giuliano Terme, Camaiore, Pietrasanta e la stessa Lucca. Come ha confermato l’istituto INGV all’ANSA, non si hanno notizie di danni a persone o cose; la scossa, secondo quanto si legge sui social network da valanghe di commenti notturne e questa mattina, è stata avvertita distintamente dalla popolazione con oscillazioni e piani alti delle case con pavimento tremante.

TERREMOTO, LE SCOSSE DI OGGI

Non solo Toscana, il terremoto oggi in Italia ha visto altre zone protagoniste con scosse per fortuna minori e senza alcuna segnalazione particolare da parte della popolazione. Stiamo parlando del sisma di grado 2.2 delle ore 3.05 in provincia di Udine: a Forni di Sotto la scossa con ipocentro a 9 km di profondità ha coinvolto anche gli altri comuni limitrofi, come Tramonti di Sopra, Claut, Tramonti di Sotto, Andreis, Ampezzo e Cimolais. Scossa sismica della medesima magnitudo 2.2 anche in provincia di Rieti ad Accumoli: anche qui nessun danno nei comuni limitrofi all’epicentro, sparsi nelle province del Rietino, Ascoli Piceno, L’Aquila, Teramo. La più recente scossa di domenica 6 febbraio riguarda il terremoto segnalato in Sicilia nella provincia di Messina: scossa M 2.0 a San Pietro Patti, con ipocentro a circa 4 km sotto il livello del terreno.

