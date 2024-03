Terremoto oggi tra Udine e Pordenone Ml 4.5/ Ingv ultime notizie: scossa avvertita fino in Austria e Slovenia

Terremoto tra Udine e Pordenone: scossa Ml 4.5

Trema la terra in provincia di Udine. Un terremoto di magnitudo di Mw 4.1 (Ml 4.5) è avvenuto nella zona a 5 km a Sud-Ovest di Socchieve (UD), alle 22:19:36 ora italiana. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV di Roma con coordinate geografiche latitudine 46.3590 e longitudine 12.8020 ad una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita a 5 km da Socchieve e di Tramonti di Sopra, a 7 da Ampezzo e Preone e a 8 da Tramonti di Sotto ed Enemonzo. Coinvolte nel terremoto sia la provincia di Udine che quella di Pordenone.

Tra le grandi città vicino all’epicentro del terremoto, troviamo Pordenone a 46 km. La scossa è stata registrata inoltre a 47 km a Nord-Ovest di Udine e a 88 km a Nord-Est di Treviso. La magnitudo importante – di 4.1 – ha fatto sì che il sisma venisse avvertito in maniera netta dalla popolazione. Non si registrano al momento danni ad abitazioni e strutture o feriti.

Terremoto tra Udine e Pordenone: nessun danno segnalato ai vigili del fuoco

Secondo le testimonianze raccolte sui social, la scossa di terremoto tra Udine e Pordenone è stata avvertita in maniera chiara anche in Veneto, in Trentino Alto Adige e nei Paesi confinanti Austria e Slovenia. Tante le telefonate arrivate ai centralini dei Vigili del Fuoco che sono già al lavoro per accertarsi che non vi siano feriti o danni strutturali. La Protezione Civile ha comunicato che “la Sala Situazione Italia del Dipartimento è in contatto con il territorio. Dalle prime verifiche NON risultano segnalazioni di danni“.

Anche i vigili del fuoco via social hanno ribadito che non è arrivata loro alcuna richiesta di soccorso nonostante le varie chiamate ricevute da persone in preda allo spavento dopo aver avvertito la forte scossa Ml 4.5, che ha costretto migliaia di persone a scendere in strada dopo aver sentito la terra tremare.











