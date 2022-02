Terremoto oggi Trento M 2.3/ Ingv ultime notizie, tremano anche Istria e Albania

Anche per la giornata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, l’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, ha aggiornato l’elenco di scosse di terremoto che si sono verificate sul territorio nazionale nonché all’estero. Stando a quanto segnalato l’ultimo evento tellurico significativo è quello avvenuto a Trento, precisamente a tre chilometri a est della località di Mori, in Trentino Alto Adige.

TERREMOTO OGGI TOSCANA: M 3.8 VIAREGGIO/ Ingv ultime notizie: sisma anche ad Accumoli

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato subito dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:01, in una zona con coordinate geografiche pari a 45.839 gradi di latitudine, 11.012 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Nei pressi dell’epicentro sono stati individuati i comuni di Brentonico, Isera, Rovereto, Trambileno e Ronzo-Chienis, mentre oltre a Trento, le città più vicine sono risultate essere Verona e Vicenza, distanti rispettivamente 44 e 53 chilometri.

TERREMOTO OGGI CATANIA M 3.3/ Ingv ultime notizie, paura a Santa Venerina

TERREMOTO OGGI A ISTRIA (CROAZIA) E IN ALBANIA: TUTTI I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto oggi anche sulla penisola di Istria, in Croazia, un evento tellurico di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 4:40 di stamane, e classificato con un epicentro con coordinate geografiche pari a 45.251 gradi di latitudine, 13.362 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare

Il sisma è avvenuto a 55 chilometri da Trieste, 83 da Venezia e 91 da Udine, mentre Pordenone e Treviso sono distanti 95 e 99 chilometri. Infine segnaliamo una scossa di terremoto oggi in Albania di magnitudo 3.2 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 5:39 di stamane, con una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. In tutti e tre i casi riportati su queste pagine, non si sono verificati danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti, vista la lieve entità delle tre scosse di terremoto.

Terremoto oggi Avellino M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Campi Flegrei

© RIPRODUZIONE RISERVATA