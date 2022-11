Terremoto oggi Udine M 1.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Campi Flegrei

Scopriamo anche oggi, venerdì 4 novembre 2022, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Come al solito andremo a farci aiutare dal bollettino pubblicato live, in tempo reale, dal sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un sisma a tre chilometri a sud est della località di Venzone, in provincia di Udine (regione Friuli Venezia Giulia). La scossa è stata molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuta stamane all’alba, di preciso alle ore 4:33.

Come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 46.3090 gradi di latitudine, 13.1560 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi, invece, vengono segnalati Gemona del Friuli, Bordano, Montenars, Trasaghis e Artegna, tutte località dell’udinese, e proprio Udine è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 28 chilometri dall’epicentro, con Pordenone più staccata a 55, quindi Trieste e 87 e Treviso a 100.

TERREMOTO OGGI A CAMPI FLEGREI M 1.7: TUTTI I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, anche quella avvenuta a Campi Flegrei, un sisma di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter localizzato poco dopo la mezzanotte, di preciso alle ore 00 e 3 minuti.

La Sala Operativa INGV-OV (Napoli), ha fatto sapere che le coordinate geografiche del terremoto sono state 40.8240 gradi di latitudine, 14.1420 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare, quindi molto superficiale. Quarto, Bacoli, Monte di Procida e Marano, le località in zona, mentre Pozzuoli e Napoli sono state le due città più vicine, distanti rispettivamente 5 e 9 chilometri. Entrambe le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni a vide di comunicazioni o edifici, ne tanto meno dei feriti. Saremo pronti ad aggiornarvi in caso di altre scosse significative.

