Terremoto oggi Udine M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Teramo

E’ lunedì 13 marzo 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto principali registrate in Italia nelle altre nazioni. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello verificatosi a 6 chilometri di distanza dalla località di Preone, in provincia di Udine, dove è stato registrato un sisma di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, molto leggero.

L’evento è avvenuto di preciso alle ore 5:22 di questa mattina, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’epicentro è stato classificato con coordinate geografiche pari a 46.3580 gradi di latitudine, 12.9190 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Villa Santina, Enemonzo, Verzegnis, Lauco e Socchieve, tutti dell’udinese, e proprio Udine è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 41 chilometri, con Pordenone più staccata a 49, quindi Treviso a 93.

TERREMOTO OGGI TERAMO M 1.6: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv a quattro chilometri a ovest della località di Torricella Sicura, in provincia di Teramo. In questo caso il movimento tellurico è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 29 minuti, e in una zona con coordinate geografiche pari a 42.6640 gradi di latitudine, 13.6120 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare.

La magnitudo è stata invece di soli 1.6 gradi sulla scala Richter, e i Comuni individuati in zona sono stati quelli di Rocca Santa Maria, Montorio al Vomano, Campli e Cortino. Teramo è risultata essere la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, distante solo 8 chilometri, con L’Aquila a 39, quindi Montesilvano a 47 e Pescara a 54. Segnaliamo infine una nuova scossa di terremoto registrata oggi in Turchia con una magnitudo di 4.6 gradi sulla scala Richter, avvenuta alle ore 2:34 della notte passata.

