Terremoto oggi Udine M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Forlì-cesena

Andiamo a scoprire anche oggi, giovedì 27 luglio 2023, quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Cominciamo da quanto accaduto nella provincia di Forlì-Cesena, dove l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato un movimento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter a cinque chilometri a nord ovest della località di Meldola, provincia di Forlì-Cesena.

Il terremoto di oggi è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:58 di stamane, giovedì 27 luglio 2023, e le sue coordinate geografiche sono state 44.1710 gradi di latitudine, 12.0280 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Castrocato Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Predappio, e Bertinoro, tutte note località della provincia di Forlì, e proprio quest’ultima è risultata la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, distante solo sei chilometri, con Ferrara più staccata a 17, quindi Cesena a 18 e infine Ravenna a 31.

TERREMOTO OGGI UDINE: I DETTAGLI INGV

Da segnalare un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi in provincia di Udine, precisamente un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter a due chilometri a nord di Tolmezzo nella regione Friuli Venezia Giulia. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 3:12 fra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio 2023, localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 46.4260 gradi di latitudine, 13.0160 di longitudine e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare.

Zuglio, Verzegnis, Arta Terme, Luco e Cavazzo Carnico i comuni che sono stati individuati in prossimità dell’epicentro, mentre la città più vicina al sisma è risultata essere Udine, distante 44 chilometri, con Pordenone più staccata a 59. Le scosse di terremoto che vi abbiamo riportato su questa pagina non hanno causato alcun danno ne feriti, e saremo comunque pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva qualora dovessero verificarsi ulteriori scosse.

