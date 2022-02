Terremoto oggi Udine M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Emilia

Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, in località Udine, precisamente a tre chilometri ad est di Faedis (Friuli Venezia Giulia). L’evento tellurico è avvenuto poco dopo l’una della scorsa notte, precisamente alle ore 1:09, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 46.142 gradi di latitudine, 13.379 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Diversi i comuni segnalati in zona dalla Sala Sismica INGV-Roma, a cominciare da Torreano, Moimacco, Povoletto, Cividale del Friuli e Remanzacco, anche se è probabile che la scossa non sia stata avvertita vista la moderatezza e visto l’orario. A livello di città, invece, Udine dista 14 chilometri di distanza, a 59 troviamo Pordenone e infine a 62 Trieste.

In precedenza era stata segnalata una scossa di terremoto dall’Ingv non nella giornata di oggi ma nella tarda serata di ieri, alle ore 23:45 in quel di Reggio Emilia. In questo caso l’evento tellurico era stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed era stato individuato a cinque chilometri a ovest della località di Correggio, zona del Reggiano che sta continuando a tremare negli ultimi giorni. Il terremoto è stato classificato con un epicentro avente coordinate geografiche di 44.791 gradi di latitudine, 10.732 di longitudine, e una profondità, l’ipocentro, di 7 chilometri sotto il livello del mare.

Bagnolo in Piano, Novellara, Rio Saliceto, Campagnola Emilia e San Martino in Rio, vengono segnalati come i comuni limtrofi, mentre fra le città, spicca Carpi, distante 12 chilometri, quindi Reggio Emilia a 13, e Modena a 22. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta alle ore 2:15 della notte passata in provincia di Perugia, a cinque chilometri a sud di Gualdo Tadino. In questo caso l’evento tellurico è stato lieve, di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, con una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare.



