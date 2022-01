Terremoto oggi Udine M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Catania

E’ giunto il momento di fare il consueto punto sulle scosse di terremoto che si verificano ogni giorno in Italia e all’estero, in questo caso oggi, 6 gennaio 2021. Stando a quanto pubblicato in tempo reale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata segnalata una scossa di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter nella regione Friuli Venezia Giulia, precisamente a 3 chilometri a est di Preone, in provincia di Udine.

Il sisma è avvenuto nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 21:01, in una zona con coordinate geografiche pari a 46.384 gradi di latitudine, 12.909 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nelle vicinanze si trovano i comuni di Enemonzo, Villa Santina, Lauco, Raveo e Verzegnis, mentre, a livello di città, si segnalano Udine a 44 chilometri di distanza e Pordenone a 51.

TERREMOTO OGGI IN FRIULI E IN SICILIA: ECCO TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

L’Ingv ha segnalato anche una scossa di terremoto registrata oggi di lieve entità, precisamente di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, in Sicilia. L’evento tellurico è avvenuto a due chilometri ad est dal comune di Randazzo, in provincia di Catania, ed è stato registrato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania) nella notte appena passata, alle ore 1:34 fra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio 2022.

Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 37.881 gradi di latitudine, 14.974 di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare, e in zona vengono segnalati i comuni di Santa Domenica Vittoria, Roccella Valdemone, Moio Alcantara e Malvagna, tutti della provincia del messinese in quanto la scossa è stata registrata a cavallo fra Catania e appunto Messina. A livello di città, invece, la più vicina risulta essere Acireale, distante 34 chilometri, con Catania a 43. Nei due sismi segnalati su queste pagine non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti.

