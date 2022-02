Terremoto oggi Udine M 3.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Salerno

Anche oggi, martedì 15 febbraio 2022, andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto registrate nel nostro territorio. A riguardo ci affidiamo come sempre all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno segnala live i movimenti tellurici italiani e non. L’ultimo sisma significativo è stato quello avvenuto nella notte appena passata, alle ore 3:12, a cinque chilometri ad ovest di Dogna, in provincia di Udine.

Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 3.4 gradi sulla scala Richter, registrato con coordinate geografiche pari a 46.45 gradi di latitudine, 13.252 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni più vicini all’epicentro sono stati quelli di Moggio Udinese, Chiusaforte, Resiutta, Pontebba e Resia, tutti in provincia di Udine, mentre le città più vicine sono risultate essere proprio Udine, a 43 chilometri di distanza, quindi Pordenone a 71 e infine Trieste a 97.

TERREMOTO OGGI SALERNO, SCOSSA IERI A MACERATA: I DETTAGLI DELL’INGV

Sempre nella notte passata si è verificata, quella in provincia di, in Campania, a due chilometri a sud est della località diIn questo caso l’evento tellurico è stato più lieve, avendo avuto unagradi sulla scala Richter, mentre le coordinate sono state 40.447 gradi di latitudine, 15.578 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello marino.

In merito ai comuni vicini, invece, si segnalano i paesi di Sala Consilina, Brienza, San Pietro al Tanagro, Teggiano e Sant’Arsenio, dislocati fra la provincia di Salerno e quella di Potenza. Quest’ultima è risultata anche essere la città più vicina, distante 29 chilometri dall’epicentro, con Battipaglia a 53 e Salerno a 74. Da segnalare anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi avvenuta oggi lungo la costa calabra nord occidentale (provincia di Cosenza), alle ore 6:40. Infine segnaliamo una scossa di terremoto non nella giornata di oggi ma nella tarda serata di ieri, alle 22:26, in provincia di Macerata, precisamente a Fiordimonte, con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter.

