Terremoto oggi Udine M 3.7/ Ingv ultime notizie, doppia scossa vicina a Tolmezzo

Ecco quali sono le scosse di terremoto che sono state registrare oggi in Italia. Come sempre ci affidiamo all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che classifica e analizza i vari sismi registrati sulla nostra penisola. Il sisma più recente è quello che è avvenuto durante la notte passata, fra mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre, in quel di Moggio Udinese. Siamo in provincia di Udine, nel Friuli Venezia Giulia, e il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma precisamente alle ore 4:30, con coordinate geografiche pari a 46.425 gradi di latitudine, 13.134 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. Diversi i comuni limitrofi l’epicentro, a cominciare da Amaro, passando per Resiutta, Zuglio e Tolmezzo, e arrivando fino a Cavazzo Carnico, tutti nell’udinese. Udine risulta essere anche la cittadina più vicina alla scossa, distante 41 chilometri, con Pordenone a 64 e Trieste a 99. Altra scossa nella notte sempre in zona, in questo caso a 5 chilometri a sud est di Zuglio, e con una magnitudo ben più forte pari a 3.7 gradi sulla scala Richter.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI UDINE, TREMANO ANCHE LE MARCHE

L’evento tellurico è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 2:28 di notte, ed ha avuto un epicentro molto simile a quello del terremoto precedente, leggasi 46.431 gradi di latitudine, 13.071 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello marino. L’elenco dei comuni limitrofi la zona dell’epicentro è molto simile a quello del movimento tellurico di cui sopra, e ci possiamo aggiungere Arta Terme e Verzegnis fra i paesi interessati.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:06, in quel della provincia di Macerata, a due chilometri ad est di Visso. Siamo nella regione Marche e l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, con una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

