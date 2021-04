Terremoto oggi Ustica M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Firenze

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. L’ultima segnalata dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è quella verificatasi alle ore 6:33 di questa mattina, giovedì 22 aprile 2021, in quel del mar Tirreno Meridionale, in mare. L’evento ha avuto una magnitudo lieve, pari a 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 38.67 gradi di latitudine, 13.08 di longitudine, e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto di oggi è avvenuto a undici chilometri di distanza dall’isola di Ustica, isola in provincia di Palermo terreno della famosa strage aerea del 1980, e a livello di città, segnaliamo proprio Palermo a 66 chilometri di distanza, Bagheria a 76 e Trapani a 87.

TERREMOTO OGGI USTICA E FIRENZE. IERI SERA HA TREMATO LA PUGLIA

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto oggi in Toscana, precisamente a quattro chilometri ad ovest di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 3:46 della scorsa notte, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.1 gradi di latitudine, 11.5 di longitudine, e un ipocentro, una profondità, pari a 5 chilometri sotto il livello marino. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati quelli limitrofi di Marradi, Firenzuola, Castel del Rio (provincia di Bologna), e Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, visto che il sisma è avvenuto in una zona di confine fra Toscana ed Emilia Romagna. Le città più vicine all’epicentro sono invece state quelle di Imola, Faenza, Prato e Firenze. Da segnalare infine una scossa di terremoto verificatasi non oggi, ma ieri sera, poco dopo le ore 18:00, in Puglia, precisamente lungo la costa Garganica. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.3 gradi con una profondità di 25 km, non troppo lontano dalla zona di Ischitella, Carpino, Cagnano Varano, Vico e Peschici. In tutti e tre i casi non si sono verificati danni a cose o persone.

