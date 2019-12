Terremoto oggi Verona M 3.2/ Ingv ultime scosse, a Napoli e Pozzuoli è bradisismo

Una nuova scossa di terremoto si è verificata nella notte di magnitudo 3.2. Stando a quanto rivelato e comunicato dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si è verificato in quel del Veneto, precisamente a Vigasio, provincia di Verona. La scossa è avvenuta alle ore 3:29 della notte fra venerdì 6 e sabato 7 dicembre, con coordinate geografiche pari a 45.32 di latitudine e 10.94 di longitudine. L’ipocentro, la profondità, è stato invece individuato a 10 chilometri sotto il livello del mare, quindi trattasi di un sisma piuttosto superficiale. La scossa ha interessato da vicino numerosi comuni, a cominciare appunto da Vigasio, passando per Castel d’Azzano, Trevenzuolo, Buttapietra, Nogarola Rocca, Povegliano Veronese, Isola della Scala e molti altri. A livello di città, invec, Verona risulta essere quella più vicina all’epicentro, ma non troppo distanti troviamo anche Vicenza, Carpi (Emilia) e Brescia (Lombardia).

IL TERREMOTO A NAPOLI IN UNA ZONA DOVE SI STAVA PER TRIVELLARE

Il sisma, pur essendo stato di una magnitudo moderata, non ha provocato danni ne tanto meno feriti. Continua intanto a far discutere il terremoto avvenuto due notti fa in quel di Napoli, precisamente a Pozzuoli, una scossa di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter che è stata molto superficiale, ampliando quindi i suoi effetti e provocando il panico. Il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, intervistato dai microfoni di Radio Marte, ha svelato un interessante quanto drammatico preoccupante retroscena a riguardo: il sisma è avvenuto in un’area dove si doveva realizzare una centrale geotermica: “Realizzare quella centrale – dice a riguardo – avrebbe comportato una serie di trivellazioni che avrebbero innalzato il rischio sismico in un’area già di per sé critica”. La cosa certa, centrale o meno, è che nelle ultime ore in quel di Napoli è dintorni si è verificato il cosiddetto fenomeno del bradisismo, una serie di scosse continue, fino a quella massima appunto di 2.8 gradi. Dall’inizio dell’anno sono state registrate ben 768 movimenti nel napoletano.

