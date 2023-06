Terremoto oggi Vesuvio M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa lungo confine Italia-Svizzera

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto non troppo distante da Como. Il sisma, stando ai dettagli emersi dal bollettino aggiornato live, è avvenuto di preciso lungo il confine fra l’Italia e la Svizzera, in una zona con coordinate geografiche pari a 46.5960 gradi di latitudine, 9.3120 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Ancona M 3.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Abruzzo

Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, alle ore 1:47 (magnitudo 1.9 gradi) fra mercoledì 7 e giovedì 8 giugno 2023. e in zona è stato individuato il comune di Madesimo in provincia di Sondrio. La cittadina più vicina è invece risultata la sopracitata Como, distante comunque 89 chilometri dall’epicentro, con Varese più staccata a 94. Il terremoto di oggi lungo il confine fra Italia e Svizzera non ha ovviamente causato danni ne feriti tenendo conto della sua moderatezza.

Terremoto oggi Foggia M 1.7/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Macerata

TERREMOTO OGGI AL VESUVIO M 1.5: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in quel del vulcano Vesuvio, a Napoli. Anche in questo caso si è trattato di un movimento tellurico molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter.

L’evento è stato registrato sempre la notte passata, di preciso alle ore 1:21 e secondo quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) le sue coordinate geografiche sono state 40.8400 gradi di latitudine, 14.3990 di longitudine e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di San Sebastiano al Vesubio, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Cercola e Portici, tutte località del napoletano, mentre la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Ercolano, distante 6 chilometri, con Torre del Greco subito attaccata e quindi Casoria più staccata a 12 km. Anche in questo caso la scossa di terremoto non ha causato danni ne tanto meno dei feriti: saremo pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori scosse.

Terremoto oggi mar Vesuvio M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA