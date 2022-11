Terremoto oggi Vesuvio M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Pisa

Una scossa di terremoto si è verificata oggi in quel di Napoli. A segnalarlo è stato come sempre l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ne ha svelato i vari dettagli. Il sisma è stato localizzato di preciso lungo il noto vulcano partenopeo Vesuvio, alle ore 10:39 di questa mattina, e con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a sette chilometri a nord est della località di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, ed ha avuto una magnitudo molto lieve, pari a 1.4 gradi sulla scala Richter.

Secondo quanto segnalato dall’Ingv il sisma è stato registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:15 fra martedì 1 e mercoledì 2 novembre 2022, e le sue coordinate geografiche sono invece state 44.1930 gradi di latitudine, 11.8620 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. La Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato come sempre le località vicine all’epicentro, leggasi Castrocaro Terme e Terra del Sole, Brisighella, Dovadola e Predappio, comuni della provincia di Forlì ma anche di Ravenna, mentre Faenza è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 11 chilometri, con Forlì a 15, quindi Imola a 21 e infine Cesena a 31.

TERREMOTO OGGI IN TOSCANA: SCOSSA IN PROVINCIA DI PISA

Un’altra scossa di terremoto viene segnalata oggi nella regione Toscana, di preciso a tre chilometri a ovest del comune di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa.

Anche in questo caso si è comunque trattato di una scossa molto lieve, di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 3:02 di notte. Le sue coordinate geografiche sono state 43.1960 gradi di latitudine, 10.8700 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona sono stati Monterotondo Marittimo (Grosseto), quindi Pomarance e Monteverdi Marittimo (Pisa), Montieri (Grosseto) e Radicondoli (Siena). Proprio Siena è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 40 chilometri, con Grosseto a 52, quindi Livorno a 60. Entrambe le scosse, per ovvi motivi, non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

