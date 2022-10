Terremoto oggi Vesuvio M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Anche oggi, martedì 11 ottobre 2022, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “importante” è quello avvenuto presso il Vesuvio, noto vulcano di Napoli. Il sisma è stato lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato di preciso poco dopo la mezzanotte, precisamente alle ore 00 e 43 minuti.

Le sue coordinate geografiche sono invece state 40.8200 gradi di latitudine, 14.4200 di longitudine, e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare, così come riferito dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), mentre i comuni in zona sono stati quelli di Massa di Somma, Pollena Trocchia, Portici, Sant’Anastasia e Somma Vesuviana. La cittadina più vicina è risultata essere Torre del Greco, così come Ercolano, entrambe distanti solo 6 chilometri dall’epicentro, mentre Scafati è risultata essere più staccata, a 12 chilometri di distanza. Il terremoto di oggi verificatosi presso il Vesuvio non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI, EVENTO TELLURICO AVVENUTO IERI SERA IN CALABRIA

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto registrata non oggi ma nella serata di ieri, lungo la costa Calabra nord occidentale in provincia di Cosenza. In quel caso la magnitudo è stata di 2.6 gradi sulla scala Richter e l’evento è stato segnalato alle ore 21:46 di ieri, lunedì 10 ottobre 2022. Le sue coordinate geografiche sono state 39.2520 gradi di latitudine, 15.9770 di longitudine e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare, mentre in merito alle località in zona, la Sala Sismica INGV-Roma segnala i comuni di San Lucido, Longobardi, Falconara Albanese, Paola e Belmonte Calabro.

Cosenza, distante 23 chilometri dall’epicentro, è risulta essere la cittadina più vicina alla zona del sisma, con Lamezia Terme staccata a 43 e infine Catanzaro a 66. Anche in questo caso il terremoto non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta in provincia di Cuneo con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter alle ore 5:40.











