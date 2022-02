Terremoto Parma M 3.7/ Ingv, ultime notizie: sisma avvertito anche in Liguria

Forte scossa di terremoto in provincia di Parma alle ore 23:43 di martedì 1 febbraio 2022. Il sisma, che ha avuto una magnitudo stimata inizialmente tra 3.6 e 4.1 gradi sulla scala Richter, è stata addirittura avvertita in maniera distinta fino a La Spezia, quindi dall’Emilia-Romagna fino alla Liguria. È quanto emerge dalle numerose segnalazioni che si sono susseguite, anche sui social. La magnitudo di questa forte scossa sismica è stata poi rivista. Quella definitiva è stata, infatti, calcolata in 3.7 gradi sulla scala Richter dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Inoltre, l’epicentro è stato individuato a 5 chilometri a Neviano degli Arduini, in provincia di Parma. Ma sono disponibili anche le coordinate geografiche che individuano in maniera precisa l’epicentro: latitudine 44.555, longitudine 10.27 e ipocentro ad una profondità di 47 chilometri.

TERREMOTO PARMA: LE SEGNALAZIONI VIA SOCIAL

Per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’Ingv segnala anche Tizzano Val Parma (PR), Langhirano (PR), Vetto (RE), Lesignano de’ Bagni (PR), Canossa (RE), Calestano (PR), Traversetolo (PR), San Polo d’Enza (RE), Palanzano (PR), Terenzo (PR), Felino (PR), Castelnovo ne’ Monti (RE), Corniglio (PR), Sala Baganza (PR), Quattro Castella (RE), Casina (RE), Monchio delle Corti (PR), Montechiarugolo (PR).

Sui social c’è chi ha segnalato di aver visto tremare il letto, altri segnalano di averla avvertita anche a Reggio. “Sentita a Parma. Moto ondulatorio breve”, scrive un utente su Twitter. Non sono mancati dei commenti ironici, anche per sdrammatizzare il timore che alcuni hanno avvertito. “Ero io che ballavo su #Sanremo2022”, ha scritto un altro utente sui social.

