Terremoto Perugia/ Sindaco di Umbertidi: “50 sfollati, abbiamo edifici pericolanti”

Il programma di Canale 5, Mattino Cinque News, si è recato in provincia di Perugia stamane a seguito delle due scosse di terremoto di magnitudo 4.4 e 4.6 gradi che sono state registrate nella giornata di ieri dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Mattino Cinque News ha intervistato in diretta la presidente della regione Umbria Donatella Tesei: “Stiamo monitorando la situazione, ieri sono stata al centro della Protezione Civile per coordinare l’emergenza, oggi la situazione è sotto controllo, stanno proseguendo i sopralluoghi su scuole, edifici pubblici ed edifici privati, al momento la situazione è sotto controllo, ci siamo attivati prontamente e abbiamo garantito la massima assistenza a tutti, stiamo continuando a lavorare, speriamo che queste due scosse della giornata scorsa si fermino lì”.

Quindi la presidente della regione Umbria ha aggiunto: “Abbiamo allestito dei posti letto in strutture sicure e palestre, sono state anche portate delle tende per scopo precauzionale, abbiamo dovuto gestire più la paura che i danni, siamo in fase di verifica e di controlli con la protezione civile i vigili del fuoco e i tecnici, come regione siamo organizzati a stiamo andando avanti speditamente”.

TERREMOTO OGGI: LE DUE SCOSSE NELLA SERATA DI IERI

Il programma di Canale 5 ha intervistato anche Luca Carizia, il sindaco di Umbertide che è il comune della provincia di Perugia che risulta essere il più colpito dal sisma: “Abbiamo avuto circa 50 sfollati dislocati in punti di ristoro e palestre con brande e tendine”.

E ancora: “Siamo partiti con dei sopralluoghi e la parte vicina all’epicentro è piuttosto colpita, di edifici crollati non ce ne sono ma pericolosi si”. Ricordiamo che le due scosse di terremoto superiori alla magnitudo di 4.0 gradi sono state registrate una poco dopo le ore 20:00 di ieri sera, quella di magnitudo 4.5 e una alle ore 16:05, con una magnitudo di 4.3. Di mezzo un centinaio di scosse comprese fra la magnitudo 1 e poco più di due gradi. Al momento non si registrano comunque dei feriti.

