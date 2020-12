Terremoto Reggio Calabria M 3.9/ Ultime notizie: altre due scosse a Samo

Terremoto a Reggio Calabria: oggi, sabato 19 dicembre 2020, è stato registrato un forte sisma alle ore 11.57 con epicentro a Roccaforte del Greco. Secondo quanto rilevato dalla sala sismica INGV di Roma, la scossa è di magnitudo 3.9 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1, 15.96 ad una profondità di 18 km. Colpito il sud della Calabria, ma al momento non risultano danni a cose o persone.

Questo l’elenco dei Comuni più vicini all’epicentro del terremoto, ovvero Roccaforte del Greco: Samo, San Luca, Sant’Agata del Bianco, Caraffa del Bianco, Casignana, Bova, Staiti, Ferruzzano, Condofuri, Bagaladi, San Lorenzo, Bruzzano Zeffirio, Platì, Delianuova, Scido, Santo Stefano in Aspromonte, Africo, Careri, Cardeto, Bianco, Santa Cristina d’Aspromonte, Benestare, Sant’Alessio in Aspromonte, Bova Marina, Sinopoli, Cosoleto, Bovalino, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Brancaleone.

TERREMOTO REGGIO CALABRIA: ALTRE DUE SCOSSE A SAMO

Come dicevamo, il terremoto di Reggio Calabria non avrebbe causato feriti o danni alle abitazioni secondo una primissima ricostruzione, ma sono attesi aggiornamenti in tal senso nel corso delle prossime ore. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, tant’è che è scattato immediatamente il classico tam tam sui social, con decine di telefonate ai centralini dei Vigili del Fuoco.

Quella di Reggio Calabria è una situazione da monitorare, considerando che dopo il sisma con epicentro a Roccaforte del Greco sono state annotate altre due scosse: la prima alle ore 12.00 di magnitudo 2.3 con epicentro a Samo (Reggio Calabria), la seconda alle ore 12.08 con magnitudo 2.1 sempre con epicentro a Samo. Anche in questo caso non sono stati rilevati danni a cose o persone.

