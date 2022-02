Terremoto Reggio Emilia oggi/ Ultime notizie, Ingv: 4 scosse, gente per strada

Grande paura a Reggio Emilia per il terremoto che ha colpito la città e i dintorni nella prima serata di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, riportando alla luce i fantasmi del sisma devastante di circa dieci anni fa. Secondo i dati che sono stati diramati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima delle due scosse ha avuto luogo alle 19.55 a Bagnolo in Piano, a 7 chilometri di profondità e con una magnitudo pari a 4, mentre la seconda a Correggio (4.3) alle 21. Successivamente se ne sono verificate altre due, di nuovo a Bagnolo in Piano (2.2) e a Correggio (2.6) e per ora non è escluso che possano essercene di ulteriori.

Terremoto oggi Reggio Emilia M 4 e 4.3/ Ingv ultime notizie, epicentro a Correggio

Peraltro, stando a quanto rilevato sul web, l’importante evento tellurico è stato avvertito non solo nella Bassa Emiliana, ma anche in molte aree limitrofe, fino alle zone di confine di Lombardia e Veneto. “Il Resto del Carlino”, sulla sua edizione online, scrive che la scossa di 4.3 di magnitudo è stata avvertita soprattutto a Bologna e Modena, dove peraltro era in programma un concerto in memoria di Mirella Freni presso il teatro comunale, da cui sono fuggiti alcuni astanti in preda al terrore.

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa in Costa Azzurra

TERREMOTO REGGIO EMILIA OGGI, 9 FEBBRAIO 2022: TANTISSIME CHIAMATE AI SOCCORRITORI, MA PER ORA NESSUN DANNO E NESSUN FERITO

Sono stati numerosi coloro che si sono riversati in strada dopo il terremoto di Reggio Emilia e hanno chiamato i soccorritori, a cominciare dai vigili del fuoco, ma fino a questo istante, per fortuna, non si segnalano danni a cose e non risultano persone ferite. Rimane, tuttavia, la paura della gente, che difficilmente riuscirà a prendere sonno questa notte, dopo quanto accaduto in Emilia-Romagna due lustri fa.

Anche Rita Nicolini, direttore della Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, ha confermato ai colleghi de “Il Resto del Carlino” la totale assenza di segnalazioni di danneggiamenti a edifici o altri bene e di feriti. In ogni caso, sono ancora in corso verifiche accurate da parte della Protezione Civile, coadiuvata dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine.

Terremoto oggi Trento M 2.3/ Ingv ultime notizie, tremano anche Istria e Albania

© RIPRODUZIONE RISERVATA