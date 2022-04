Terremoto Roma/ Oggi, ultime notizie Ingv: magnitudo 3.4, paura sul web

Terremoto a Roma oggi, lunedì 11 aprile 2022. Secondo quanto comunicato dagli esperti di Ingv, alle ore 22.21 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a Ciciliano, piccolo comune della provincia capitolina, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9520, 12.9240 ad una profondità di 10 km. Fortunatamente, il terremoto a Roma non sembra aver provocato danni a cose o persone, ma sono attesi aggiornamenti in tal senso nel corso delle prossime ore.

La scossa di terremoto è stata avvertita da molti abitanti della Capitale, come testimoniato dall’immediato tam-tam scattato sui social network. L’epicentro del Sisma è stato annotato nella zona nord-est della città, ma è stato rilevato anche nella zona Sud. Tante testimonianze, dunque, ma fortunatamente sembra trattarsi solo di un grosso spavento: la scossa non avrebbe arrecato problemi.

TERREMOTO ROMA M 3.4: I DATI DI INGV

Le città più popolose – con almeno 50 mila abitanti – toccate dal terremoto a Roma sono Tivoli, Guidonia Montecelio, Velletri e Aprilia, senza dimenticare Pomezia e Latina. Per dare un’idea della zona, l’epicentro è stato annotato a poco meno di 59 chilometri da L’Aquila. Andiamo adesso a conoscere i comuni più vicini all’epicentro del terremoto a Roma grazie ai dati di Ingv: entro i dieci chilometri troviamo Sambuci, Cerreto Laziale, Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Pisoniano, Casape, Gerano, Saracinesco, Poli, Vicovaro, Rocca Canterano, Anticoli Corrado, Mandela, San Vito Romano e Marano Equo. Segnaliamo infine Canterano, Rocca Santo Stefano, Agosta, San Polo dei Cavalieri, Roviano e Capranica Prenestina. Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore sulla situazione nella Capitale, in particolare se verranno registrate nuove scosse. Al momento la situazione appare piuttosto tranquilla, come confermato da molti utenti del web: c’è chi ha visto traballare alcuni quadri ma anche chi non si è accorto di niente.

