Terremoto Russia, nella penisola della Kamchatka una violenta scossa di magnitudo 8.8 gradi sulla scala Richter, ecco tutti i dettagli

Una violentissima scossa di terremoto ha interessato la Russia durante la notte passata, precisamente la penisola della Kamchatka. Si tratta di un sisma con una magnitudo di 8.8 gradi sulla scala Richter, uno dei più potenti di sempre. L’evento, come riferito dai media internazionali e italiani, ha colpito alle ore 11:25 ora locale, creando diversi danni anche se al momento non sembrano essersi registrati dei morti.

Il terremoto ha però dato vita ad un’allerta tsunami e le prime onde, con un’altezza di circa 3-4 metri, si sono verificate nella stessa Kamchatka: dopo il passaggio dell’acqua, stando alle immagini pubblicate online, è stata una vera e propria devastazione. Allerta emessa anche per il Giappone, dove le onde sono state più basse del previsto, circa 30-40 centimetri, e dove comunque non sono da escludere altre ondata.

Nel frattempo è stata evacuata la centrale nucleare di Fukushima, già vittima di uno tsunami durante il famoso terremoto del 2011. Fra le zone dove potrebbero colpire le onde anche le Hawaii, dove è in corso da ora una evacuazione di massa e dove le onde sono attese proprio in questi minuti, poco dopo le ore 7:00. Il governatore, Josh Green, ha chiesto alla popolazione di rispettare gli ordini e di mantenere la calma e al momento non si sono verificate scene di panico.

TERREMOTO RUSSIA, KAMCHATKA: COSA E’ SUCCESSO

Anche la costa ovest degli Stati Uniti è a rischi tsunami, e a Los Angeles in particolare sono stati inviati milioni di sms alert, in cui si chiede ai cittadini di stare lontani dalla spiaggia, visto che potrebbe appunto arrivare un’onda anomala. Tornando al terremoto in Russia, la città portuale di Severo-Kurilsk è stata colpita da tre onde di tsunami, una dietro l’altra, fra cui la terza che è stata la più potente secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Tass. Fortunatamente i pochi residenti avevano già lasciato le proprie abitazioni per radunarsi in una zona di collina e attende che le onde facessero il suo corso.

Ora tocca alle Americhe capire cosa arriverà, e generalmente gli tusnami si verificano nell’arco di poche ore anche se è sempre difficile quantificare la loro reale potenza. Secondo la sismologa Lucy Jones, non sono da escludere dei danneggiamenti ai porti e alle proprietà costiere delle Hawaii, e non è da escludere che anche la California subisca lo stesso danneggiamento. Non è comunque prevista alcuna vittima, a meno di situazioni particolari. Nelle Hawaii l’altezza massima delle onde dovrebbe essere di 90 centimetri, mentre a Santa Barbara di 60. Giusto per avere un metro di paragone, in Giappone nel 2011 le onde raggiunsero i 13 metri.



TERREMOTO RUSSIA, KAMCHATKA: ATTESE ONDE NON ESAGERATE

“Non si tratta di vere e proprie onde – ha aggiunto l’esperto – ma dell’aumento temporaneo del livello del mare”, precisando che l’onda più alta potrebbe avvenire presso il porto di Crescent City, nella California, raggiungendo un’altezza massima di 1,8 metri. Per la dottoressa Helen Janiszewski, professoressa associata presso la Divisione di Geofisica e Tettonica dell’Università delle Hawaii, il terremoto avvenuto in Russia la scorsa notte è uno dei dieci più forti di tutti i tempi.

Precisamente il sesto dopo la scossa del 2010 a Biobio, in Cile, nonché quella del 1906 a Esmeraldas, in Ecuador. A differenza però dei due sismi appena nominati, quello in Russia ha avuto effetti senza dubbio men minori. In Cile, infatti, morirono 523 persone e vennero distrutte 370mila case, mentre la scossa ecuadoregna causò un devastante tsunami che uccise 1.500 persone, arrivando fino a San Francisco. La Kamchatka non è nuova a territori di questo tipo tenendo conto che nello stesso territorio russo si è verificata la quinta scossa più importante di sempre, quella del 1952, nonché la prima della storia superiore alla magnitudo 9.0 gradi.