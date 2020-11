Terremoto/ Su Rete 4 il film con Ava Garden e Charlton Heston (oggi, 6 novembre)

Terremoto sarà tramesso oggi, giovedì 6 novembre, su Rete 4. Si tratta di una pellicola dal forte contenuto catastrofico, realizzata nel 1974 negli Stati Uniti e tratta da un soggetto di George Fox, che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Mario Puzo. Il tutto con la produzione di Mark Robson, la fotografia di Philip H. Lathrop, le musiche di John Williams e la scenografia di Alexander Golitzen, E. Preston Ames e Frank R. McKelvy. La regia è stata attribuita al canadese Mark Robson, apprezzato grazie a titoli del calibro di La settima vittima, Questo mio folle cuore, I ponti di Toko-Ri e Intrigo a Stoccolma. Il cast vede come protagonista principale l’americano Charlton Heston, vincitore di un premio Oscar come miglior attore per Ben-Hur e di un premio umanitario Jean Hersholt. Tra gli altri film che lo hanno reso una leggenda, segnaliamo I dieci comandamenti, El Cid e Il pianeta delle scimmie. Viene affiancato da Ava Gardner, che vanta una candidatura all’Oscar per Mogambo e viene considerata come una delle più grandi star della storia del cinema. Ci sono anche Marjoe Gortner, George Kennedy, Walter Matthau, Richard Rondtree e Barry Sullivan.

Terremoto, la trama del film

La trama di Terremoto lascia letteralmente col fiato sospeso il pubblico. Tutto inizia con un terribile terremoto che mette sotto sopra la zona di Los Angeles. Nel frattempo, l’ex giocatore di football Stewart è alle prese con i litigi con sua moglie Remy, che simula un tentativo di suicidio. Mentre cerca di soccorrerla, una scossa terribile fa tremare la casa. Intanto, due operai stanno ispezionando la struttura. Stewart è così alle prese con Denise, attrice vedova di un suo amico. Nel frattempo, Walter prevede un nuovo sisma terrificante, sempre nell’area di Los Angeles. Inoltre, Stewart deve vedersela anche con il sergente Lew. L’obiettivo di tutti è quello di cercare di salvarsi dalle scosse terribili e dal crollo di una diga, che sommerge di acqua l’intera metropoli californiana.



