Terremoto/ Su Rete 4 il film con la diva delle dive Ava Gardner

Terremoto va in onda alle 16:20 di oggi, venerdì 10 dicembre, su Rete 4. Si tratta di un film thriller/drammatico/catastrofico del 1974, diretto dal regista Mark Robson. Il cast principale è composto dalla diva Ava Gardner, il pluripremiato attore di colossal Charlton Heston (I dieci comandamenti, Ben Hur), George Kennedy, Geneviève Bujold, Richard Roundtree e Lorne Greene. Una pellicola che, nonostante sia alla soglia del mezzo secolo, riesce a tenere ancora lo spettatore con il fiato sospeso fino alla fine. Un film imperdibile per gli appassionati del genere.

Terremoto, la trama del film: la storia di un tradimento

Leggiamo la trama di Terremoto. Stewart Graff (Chartlon Heston) è un ingegnere che vive a Los Angeles con la bella quanto infelice moglie Remy (Ava Gardner), che nutre dei sospetti – fondati – circa l’infedeltà del marito. Stewart, infatti, ha da qualche tempo una relazione con Denise Marshall (Geneviève Bujold), una bellissima e giovanissima attrice in cerca di successo nella grande metropoli. Una mattina, la coppia inizia a litigare durante la colazione e, all’apice della frustrazione, Stewart si chiede se la loro unione possa ancora definirsi un matrimonio, dopodiché – per sbollire la rabbia – va a farsi una doccia. Uscito dal bagno, trova Remy riversa sul loro letto con accanto un flacone di pillole tranquillanti vuoto; allarmato, l’uomo si appresta a indurle il vomito, ma in quel momento una fortissima scossa di terremoto scuote la città di Los Angeles. Impaurita, Remy si alza di scatto, rivelando l’inganno e il finto tentativo di suicidio. Steward non ha il tempo di arrabbiarsi: intorno a loro la città comincia a crollare. Nel tentativo di prestare soccorsi, Steward si imbatte in Lou Slade (George Kennedy), un poliziotto temporaneamente sospeso dal servizio perché oggetto di un’inchiesta interna. I due uniscono le forze per trarre in salvo quante più persone possibili dai crolli e dalle macerie, ma quando il peggio sembra passato, la grande diga cede e la città di Los Angeles viene sommersa dalle acque.

