Terremoto Taiwan, M 7.4: un morto e 50 feriti/ Video, violentissima scossa: tre allerte tsunami

Una violentissima scossa di terremoto è stata segnalata nella giornata di oggi in quel di Taiwan, nel continente asiatico. L’evento tellurico, come riferisce l’agenzia di stampa italiana Ansa attraverso il proprio sito web, ha avuto una magnitudo di ben 7,4 gradi sulla scala Richter e il bilancio, provvisorio, è di un morto e di 50 persone ferite.

L’epicentro della scossa di terremoto di oggi in Taiwan si è verificato lungo la costa orientale della stessa nazione, precisamente a 18 km a sud-est di Hualien City, circa 155 chilometri a sud di Taipei, la capitale, ad una profondità di 34,8 km, così come riferito dall’Istituto geofisico statunitense Usgs. La scossa è stata così violenta che subito dopo la stessa le autorità hanno diramato tre allerte tsunami, precisamente una per Taiwan, una per il Giappone e l’altra per le Filippine. Inoltre, è susseguita anche una seconda scossa di terremoto violenta con una magnitudo di 6,4 gradi, localizzata in mare, a 11 km a nord-est di Hualien City, ad una profondità di 11,8 km.

TERREMOTO TAIWAN, M 7.4: UN MORTO E 50 FERITI. UNA PERSONA SCHIACCIATA DA MASSO

Secondo quanto riferito dai media locali la vittima sarebbe stata schiacciata da un masso e sarebbe deceduta in una zona di montagna, precisamente nel comune di Xiulini, nella contea di Hualien, dove si è appunto verificato l’epicentro del terremoto di oggi, come detto sopra. Sono inoltre crollati alcuni edifici così come da video che sono stati pubblicati in queste ore online. Secondo il dipartimento dei Vigili del fuoco dell’isola i feriti sarebbero più di 50, numero che è destinato ad aumentare molto probabilmente con il passare delle ore anche perchè il terremoto che ha colpito oggi la parte orientale di Taiwan è stato “il più forte degli ultimi 25 anni”.

A riferirlo è stato il direttore del Centro sismologico di Taipei, Wu Chien-fu. “Il terremoto è vicino alla terraferma ed è poco profondo. È stato avvertito in tutta Taiwan e nelle isole al largo… è il più forte degli ultimi 25 anni dal terremoto (del 1999)”, ha precisato, con riferimento ad un terremoto del settembre del 1999 e con una magnitudo di 7,6 gradi, che uccise ben 2.400 persone.

TERREMOTO TAIWAN, M 7.4: UN MORTO E 50 FERITI. L’ALLERTA DI FILIPPINE E GIAPPONE

Le autorità delle Filippine, subito dopo la scossa di terremoto, hanno avvertito la popolazione circa la possibilità di “alte onde di tusnami”, chiedendo l’evacuazione delle zone costiere del Paese: “Agli abitanti delle zone costiere delle seguenti province si consiglia vivamente di evacuare immediatamente su zone più elevate o di spostarsi più all’interno”, questo quanto riferito dall’istituto statale di sismologia a seguito di un avviso inerente 23 province che potrebbero essere colpite da “onde di tsunami elevate”.

In Giappone, invece, le autorità della prefettura meridionale di Okinawa, hanno deciso di sospendere i voli per quanto riguarda il principale aeroporto della zona sempre per via dell’allerta tsunami, così come annunciato da un funzionario dell’esecutivo. L’aeroporto di Naha ha così deciso di chiudere i battenti dalle ore 9:25 locali, quando in Italia erano le 2:25 di notte, come misura precauzionale fino a che la situazione non tornerà alla normalità.













