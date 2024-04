Terremoto Taiwan oggi: nuova scossa di M 6.0/ Ancora paura a Hualien ma nessun danno

Nuova forte scossa di terremoto registrata quest’oggi sull’isola di Taiwan, nel continente asiatico. Come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato localizzato questa volta in mare aperto ma non lontano dalla terraferma ed ha avuto una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche sono state 23.6180 gradi di latitudine, 121.8210 di longitudine e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare e il sisma è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 2:04 fra lunedì 22 e martedì 23 aprile 2024, quando in loco erano le 8:04 di mattina.

Secondo i dati forniti anche dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto di oggi a Taiwan si è verificato a circa 20 chilometri di distanza dalla città di Hualien, e al momento non si registrano danni e persone o a cose, e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Si tratta di una nuova scossa dopo quella che è stata segnalata nella giornata di ieri, un evento tellurico di magnitudo 5.3 gradi sulla scala Richter localizzata a Taipei e che giunge a tre settimane di distanza dall’evento devastante di inizio mese, due scosse rispettivamente di magnitudo 7,4 e 6,5 gradi sulla scala Richter che avevano provocato 13 morti, danneggiato centinaia di edifici e provocato più di un migliaio di feriti.

TERREMOTO TAIWAN OGGI: NUOVA SCOSSA DI M 6.0. NESSUN DANNO NE FERITO

Fortunatamente le ultime due scosse non hanno causato problemi significativi ma la tensione è altissima in quel di Taiwan proprio alla luce del doppio devastante sisma di inizio mese, di conseguenza la popolazione è scesa in strada impaurita.

Quella di oggi è la scossa più forte di questa 48 ore di movimenti tellurici dopo quella avvenuta alle ore 17:00 locali nella zona di Shoufeng, nella contea di Hualien, la stessa che era stata appunto colpita dal sisma di inizio mese. Ci sono state ieri altre due scosse di “assestamento” a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, leggasi una di magnitudo 5.2 e una di magnitudo 5.1 gradi, la prima a sud est di Puli e la seconda vicino ad Hualien City.

