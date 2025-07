La Juve schiava di Dusan Vlahovic. La situazione col serbo sempre più pesante. Ecco gli ultimi scenari di calciomercato

Un tempo considerato una delle promesse più luminose del calcio europeo, Dušan Vlahović oggi sembra diventato un giocatore difficile da piazzare anche a costo zero. Il suo nome non attira più come un tempo, né in Italia né all’estero, e la Juventus si trova in una situazione complicata: il contratto dell’attaccante scade nel giugno 2026, ma nessuno sembra disposto ad accollarsi il suo ingaggio da top player, che supera i 12 milioni netti a stagione.

Il caso Vlahović si sta trasformando in un simbolo delle difficoltà di gestire le operazioni a lungo termine nel calcio moderno. Quello che sembrava un investimento sicuro ora appare come un peso difficile da smaltire. E mentre il tempo scorre, la Juventus e il giocatore si trovano in una sorta di limbo: troppo costoso per restare, ma anche troppo ingombrante per andare via.

Quale futuro per Dusan Vlahovic?

Sia Inter che Milan sono state accostate in queste settimane al centravanti serbo, ma da entrambe le sponde milanesi è arrivato un chiaro segnale di disinteresse. In casa Inter, nonostante si sia valutata l’ipotesi di inserirlo come rinforzo per la stagione 2025/26, le valutazioni economiche hanno subito fatto naufragare ogni possibilità. Il club nerazzurro, impegnato a rimanere sostenibile sul piano dei costi, non può permettersi di pagare un ingaggio simile, soprattutto per un giocatore che ha mostrato un rendimento altalenante nelle ultime stagioni.

Stessa musica per il Milan, che sta seguendo una politica oculata sotto la guida di Paulo Fonseca. I rossoneri si sono concentrati su altri profili per rinforzare l’attacco — tra cui Santiago Giménez — e Vlahović, pur essendo stato proposto, è stato rapidamente accantonato. L’idea di base era quella di offrire al giocatore un contratto a cifre più contenute, tra i 6 e gli 8 milioni netti, ma la proposta non è mai decollata. Il giocatore, dal canto suo, non sembra disposto a rinunciare al suo attuale stipendio.

La Juventus, consapevole del peso economico del contratto del giocatore, starebbe valutando tutte le opzioni. L’ipotesi di una rescissione anticipata non è da escludere, soprattutto se Vlahović continuerà a non trovare mercato. L’alternativa è che resti fino alla scadenza, per poi liberarsi a parametro zero nel 2026, ipotesi che non dispiacerebbe troppo al suo entourage, visto che aumenterebbe la possibilità di ottenere un contratto ricco altrove.

All’estero, intanto, si parla di un possibile interesse di club come Fenerbahçe, Atletico Madrid e alcuni team della Premier League e dell’Arabia Saudita, ma per ora si tratta solo di voci prive di fondamento concreto.