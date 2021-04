Terrence Clarke è morto/ Basket, incidente d’auto fatale per la stella dell’NCAA

TERRENCE CLARKE È MORTO: INCIDENTE FATALE PER LA STELLA DEL BASKET GIOVANILE

Nella tarda serata di giovedi, Terrence Clarke è morto in un drammatico incidente d’auto. Il giovane cestista, stella dell’NCAA, ad appena 19 anni ha perso la vita mentre era alla guida della propria auto, andando a impattare, in seguito allo scontro con un’altra vettura, contro un muro. A dare il terribile annuncio, solo poche ore fa con un comunicato ufficiale è stata l’Università del Kentucky, di cui Terrence Clarke vestiva i colori con il ruolo di guardia. L’Università non ha diramato i dettagli dell’incidente in cui il 19 enne è stato coinvolto, ma secondo quanto riportato oggi dal sito Fanpage, pare che la polizia abbia dichiarato che la giovane stella dell’NCAA viaggiava ad alta velocità quando ad un incrocio è entrato in collisione con un altra vettura, finendo poi contro un muro. A causa del forte impatto e pare senza dispositivi di sicurezza attivati) Clarke è morto sul colpo. Giusto pochi giorni prima il giovane 19 aveva firmato un contratto con l’agenzia Klutch Sports (che si occupa anche di campionissimi come Lebron James e Anthony Davis) e i principali esperti prevedevano per lui una scelta nel secondo turno del drafti NBA 2021.

TERRENCE CLARKE È MORTO: IL CORDOGLIO DEI FAN E DEGLI AMICI

È dunque gravissimO lutto nel mondo del basket statunitense, che solo poche ore fa ha perso uno dei suoi giovani astri, pronti debuttare sui parquet già importanti dell’NBA: la morte di Terrence Clarke è stata una notizia che ha devastato tutti, e che ci lasci ancora increduli. Come ha raccontato anche John Callipari, allenatore del Kentucky, squadra di cui Terrence Clarke faceva parte: “Sono assolutamente devastato questa sera. Un giovane che tutti amiamo ha perso la vita troppo presto, con tutti i suoi sogni e le sue speranze davanti a sé. Terrence Clarke era un ragazzo magnifico, per la sua personalità, il suo sorriso e la sua gioia. E sentire che lo abbiamo perso è difficile da capire per tutti noi in questo momento. Siamo tutti sotto shock”. La nostra redazione si unisce al cordoglio della famiglia e degli amici di Terrence Clarke, scomparso tragicamente ieri sera.

We are devastated to learn of our own Terrence Clarke’s tragic passing. Our hearts are heavy for Terrence, his family and all of us who loved him.https://t.co/u81DDOszPa — Kentucky Basketball (@KentuckyMBB) April 23, 2021

