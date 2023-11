TERRIFIER 2/ Il cult dell’horror amato anche da Stephen King

Il cofanetto Midnight Factory porta, per la prima volta in Italia Terrifier 2 in 4K e Blu-ray e DVD, e in Blu-ray e DVD, Terrifier – L’Inizio (All Hallow’s Eve). Il sequel uscito nel 2022, scritto e diretto da Damien Leone, è uno dei film horror più truculenti girati negli ultimi anni, in grado di tracciare un solco dal punto di vista granguignolesco.

SINOSSI – Dopo essere stato resuscitato da un’entità sinistra e malvagia, il folle killer Art The Clown torna nella timida cittadina di Miles Country durante la notte di Halloween. Questa volta la sua attenzione si orienta verso Sienna, una ragazza adolescente, e suo fratello Jonathan.

Terrifier 2 è diventato un vero e proprio caso cinematografico, grazie al passaparola e all’endorsement di maestri del genere come Stephen King. Un fenomeno da 10 milioni di dollari al botteghino, uno slasher brutale, un’opera dura e pura: parliamo di un film dedicato pressochè esclusivamente ai fan del gore, anzi dell’ultragore. Un massacro continuo per due ore con effetti speciali artigianali, sicuramente non ideale per i deboli di stomaco. Menzione speciale per lo straordinario commento sonoro di Paul Wiley.

