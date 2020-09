Terrore a Stone Lake/ Su Rete 4 il film con Rick Roberts e Mitzi Kapture

Terrore a Stone Lake va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre, alle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2006 grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti e cara che è stata anche distribuita con il titolo di Una notte di orrore mentre in patria è conosciuta come Night of terror. La regia del film a curata da William Tannen con soggetto e sceneggiatura scritti da Kraig Wenman. Nel cast sono presenti tra gli altri Mitzi Kapture, Rick Roberts, Nick Mancuso, Mark Forward, Grace Lynn Kung e Chris Banks.

Terrore a Stone Lake, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Terrore a Stone Lake. Una mamma sta attraversando un periodo particolarmente difficile della sua esistenza, soprattutto per le tante attenzioni che è chiamata a gestire in ambito familiare. Infatti non è per nulla contenta della continua assenza del marito, nei confronti del quale inizia a sospettare un possibile tradimento con una donna più giovane e più bella. Si somma a questa situazione, potenzialmente molto pericolosa per il benessere del matrimonio, anche quella di dover badare alla propria figlia adolescente che, evidentemente, si trova in un periodo particolare dove tutto può sembrare estremamente negativo oppure indurla a prendere decisioni sbagliate. La sua apprensione cresce in maniera considerevole quando un giorno sorprende la figlia mentre si sta appartando con un giovane coetaneo che sembra il suo attuale fidanzato.

La donna decide che non si può andare avanti in questo modo, anche perché ci potrebbe essere una sorta di inclusione della famiglia, per cui decide di organizzare una gita in barca lungo il fiume al quale dovranno prendere parte tutti i membri. Purtroppo questa non si dimostrerà essere una felice intuizione, in quanto ci sono numerose problematiche soprattutto per quanto riguarda la figlia, la quale non ama vivere all’aperto e soprattutto essere a contatto con tanti insetti che puntualmente infestano la loro tenda.

Come se non bastassero le difficoltà all’interno del rapporto familiare, ci si mette anche uno psicopatico che da tempo stava seguendo la mamma essendone ossessionato dal punto di vista sentimentale. Lo psicopatico ha deciso di seguire la famiglia anche durante questa loro gita all’aria aperta e sembra essere disposto a tutto pur di conquistare il cuore della donna ed in particolar modo ad uccidere il marito, che vede quale suo principale antagonista. Insomma, il weekend si trasformerà in una notte di pura follia e di grande paura.

