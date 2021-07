Terrore in Paradiso/ Su Rai 2 il film con Samaire Armstrong (oggi, 17 luglio)

Terrore in Paradiso va in onda su Rai 2 oggi, 17 luglio 2021, a partire dalle ore 21,05. La pellicola, del 2021, è il sequel del film Incubo in Paradiso diretto dallo stesso regista Brian Skiba nel 2019. Il cast è composto da: Samaire Armstrong, Corin Nemec, Alexandra De Berry. È la classica pellicola adatta a tutti gli amanti del genere thriller anche se con qualche momento un po’ troppo compassato e non in grado di tenere alta la tensione. Il film rimane interessante da seguire in una notte d’estate a cui non si chiede moltissimo, ma attenzione perché il pubblico potrebbe rimanere deluso se partisse con delle aspettative troppo alte.

COCOON L'ENERGIA DELL'UNIVERSO/ Su Rai 3 il film vincitore di due premi Oscar

Terrore in Paradiso, la trama

Il film Terrore in Paradiso ripercorre il racconto del primo capitolo, quindi si ritrovano gli stessi protagonisti dopo un anno. Samantha e la figlia sono state rapite dal folle Le Blanc, il cui corpo non è mai stato ritrovato e il fratello di lui è ancora ricercato.

La ragazza si deve recare in Florida per partecipare a un torneo di volley e i genitori per motivi di sicurezza decidono di accompagnarla, nascondendolo all’agente dell FBI preposto a proteggerli. Purtroppo, non sono al corrente del fatto che qualcuno li sta controllando da tempo e arrivati in Florida, infatti, si imbattono in un trafficante di esseri umani ex datore di lavoro del loro nemico. Quest’ultimo, fa rapire la famiglia, perché convinto che Samantha si sia impossessata del suo denaro che il malvivente aveva nascosto nella sua imbarcazione.

NON PUOI COMPRARE IL MIO AMORE/ Su Rai 1 il film "di qualità media" (17 luglio)

LEGGI ANCHE:

IL DELITTO DELLA MADONNA NERA/ Su Rete 4 il film girato in Borgogna (17 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA