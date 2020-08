Terrorismo, italiano arrestato a Londra/ Paura su volo Ryanair “minaccia a bordo”

Le forze anti-terrorismo britanniche sono intervenute procedendo con l’arresto di un cittadino italiano di 48 anni e di un kuwaitiano 34enne dopo il loro arrivo all’aeroporto londinese di Stansted. A renderlo noto è l’Adnkronos ed i fatti risalgono a ieri sera, domenica 30 agosto, intorno alle 19 ora locale (le 20 in Italia). I due uomini arrestati erano entrambi a bordo di un aereo partito da Vienna stando a quanto reso noto dal Guardian. Si trattava di un volo della compagnia aerea Ryanair e stando a quanto riferito dalla BBC sarebbe stato intercettato da caccia Typhoon della Raf dopo le segnalazioni di presunte minacce alla sicurezza a bordo. Il Daily Mail riferisce invece che l’allarme sarebbe scattato dopo il ritrovamento nel bagno di “oggetti sospetti”. Ad ogni modo l’aereo in oggetto è stato poi fatto atterrare e portato in una area isolata dello scalo dove sono stati eseguiti i due arresti. Stando a quanto reso noto dalla compagnia aerea, inoltre, gli altri passeggeri sarebbero poi fatti sbarcare “in sicurezza”. Sui due arrestati sono attualmente in corso le indagini.

TERRORISMO, ITALIANO ARRESTATO A LONDRA: CON LUI ANCHE UN KUWAITIANO

Un portavoce della compagnia aerea Ryanair sul cui volo viaggiavano il cittadino italiano e il kuwaitiano entrambi arrestati per terrorismo nella serata di ieri, ha spiegato, come riporta Adnkronos: “In linea con le procedure, il capitano ha informato le autorità del Regno Unito ed ha proseguito il volo verso Londra Stansted, dove il velivolo è atterrato normalmente e si è fermato in un’area isolata dove i passeggeri sono scesi in sicurezza”. Ora la questione è di interesse della polizia locale che sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari. Un portavoce della Raf ha confermato invece l’invio di due caccia Typhoon da Coningsby per intercettare l’aereo civile scortato fino a Stansted e dove sono stati fatti sbarcare in sicurezza gli altri passeggeri. Le due persone fermate saranno ora ascoltate dagli uomini della Eastern Region Special Operations Unit dopo i sospetti dell’anti-terrorismo sul loro conto.



