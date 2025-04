Un tunisino di 34 anni, residente a Cosenza e legato all’Isis, è stato arrestato dalla Digos di Catanzaro con l’accusa di terrorismo per aver progettato un attentato sul territorio italiano.

Già ricercato nel suo Paese per terrorismo, l’uomo – il cui nome non è stato reso noto – avrebbe gestito una cellula dedita al proselitismo jihadista, addestramento paramilitare e pianificazione di azioni violente: “Progettava un attentato in Italia”, rivela una fonte investigativa, mentre i pm ricostruiscono chat criptate in cui si esaltava il “martirio” e si discutevano obiettivi simbolici: piazze, chiese, luoghi di culto.

Omicidio Sofia Stefani/ Ex collega in aula: "Giampiero Gualandi la usava per destabilizzare l’ambiente”

La storia sembra ripetersi come nel 2016, quando Anis Amri guidò il camion della strage di Berlino dopo aver strascorso cinque anni in Italia, tra Catania e Palermo. L’arresto del 34enne tunisino è il frutto di mesi di intercettazioni e sorveglianza, svelando una rete clandestina che reclutava giovani emarginati nelle periferie, promettendo gloria nell’aldilà in cambio di sangue nell’aldiquà.

Bimbo autistico deriso da maestre in chat: chiesta archiviazione/ La mamma: “Il pm non ha capito nulla”

Il sospettato, secondo gli atti, avrebbe utilizzato moschee non registrate e centri culturali come focolai di indottrinamento, sfruttando la povertà e il risentimento verso l’Occidente; un copione già visto, eppure sempre più inquietante in un’Europa dove l’Isis, sconfitto sul campo, rinasce nelle periferie.

Terrorismo e Isis: la setta che addestrava martiri tra gli ulivi del Sud

Se l’Europa discute di immigrazione e sicurezza, nel frattempo, il terrorismo jihadista tesse la sua tela nell’Italia rurale: la cellula calabrese, smantellata dalla Digos, non era un gruppo improvvisato ma – secondo la Procura di Catanzaro – si trattava di una “struttura organizzata” con compiti precisi.

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025/ Le foto: dalla pastiera napoletana alle uova

C’era chi reclutava, chi insegnava a costruire ordigni, chi studiava mappe per colpire “gli infedeli”. L’obiettivo era quello di sovvertire gli stati a maggioranza musulmana, instaurando teocrazie, ma anche colpire l’Italia come simbolo della crociata occidentale.

Il parallelismo con Al-Qaeda è inevitabile, come Bin Laden usava le grotte afghane, oggi l’Isis sfrutta le periferie d’Europa, ma c’è di più: l’uomo, già sorvegliato per contatti con miliziani in Libia, rappresenta il simbolo di un terrorismo globalizzato, che non conosce più confini geografici.

Siamo di fronte a un salto di qualità: non più singoli estremisti, ma cellule ibride, capaci di connettersi con i vertici del Califfato attraverso il dark web. Intanto, la Calabria – terra di contrasti, dove la spiritualità contadina convive con la criminalità – diventa un laboratorio di radicalizzazione: tra uliveti e paesi abbandonati, dove lo stato fatica ad arrivare, il fondamentalismo trova terreno fertile.