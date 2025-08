A Malpensa un 24enne terrorista marocchino è stato arrestato dopo segnalazione dalla Francia: ecco che cosa è successo nelle scorse ore

Un terrorista è stato arrestato presso l’aeroporto di Milano Malpensa da parte della polizia di stato di Varese e di quella dello stesso scalo meneghino. Lo scrivono diversi media in queste ore, fra cui il sito del quotidiano Il Giornale, precisando che il fermo è il risultato di un’operazione antiterrorismo che ha visto la collaborazione fra le autorità italiane e quelle francesi. Parigi aveva infatti avvisato Roma negli scorsi giorni circa la possibile fuga di un 24enne originario del Marocco ritenuto molto pericoloso.

Simona Cinà, 20enne morta a Bagheria durante festa in villa/ Trovata senza vita in piscina

Il ragazzo era infatti già stato arrestato oltralpe per motivi legati al terrorismo jihadista, ed era finito nuovamente nel mirino delle forze di polizia: l’uomo si era infatti sottratto all’obbligo di firma, dandosi alla macchia, di conseguenza era scattato l’alert. Le autorità transalpine avevano il forte sospetto che il 24enne stesse dirigendosi proprio verso i nostri confini, di conseguenza hanno avvisato i colleghi italiani ed è scattata così la caccia congiunta all’uomo.

Violenti temporali in Lombardia, più di 100 interventi dei Vigili del fuoco/ Dalla Brianza a Brescia

Stando a quanto riferisce il Giornale il jihadista era stato segnalato in partenza dall’aeroporto di Malpensa con l’obiettivo molto probabile di lasciare l’Italia e l’Europa.

TERRORISTA ARRESTATO A MALPENSA: SI TROVAVA SU UN VOLO

Le autorità potrebbero aver forse tracciato la sua carta di credito o il suo smartphone, scoprendo appunto che fosse in Italia e una volta che è giunta la segnalazione le forze dell’ordine del BelPaese si sono subito messe alla ricerca del sospettato, controllando i vari voli in partenza e controllando dai sistemi informatici e alla fine sono riusciti ad individuare il volo su cui si era imbarcato e ad acciuffare lo stesso soggetto.

Voli, addio limite sui liquidi nel bagagliaio/ Ecco in quali aeroporti italiani è in vigore la novità

Gli agenti si sono avvicinati allo stesso senza farlo allarmare e una volta preso sottobraccio l’hanno portato in una stanza apposita per trattenerlo. Quando la polizia è intervenuta, precisa il quotidiano meneghino, il 24enne era già a bordo di un aereo che si è poi scoperto avesse come destinazione il Bahrain. E’ stata un’azione tempestiva visto che il velivolo era già in fase di rullaggio di conseguenza di lì a pochi minuti avrebbe lasciato la pista di Malpensa. Molto probabilmente il comandante, una volta ricevuto l’alt dall’ente aeroportuale, ha parcheggiato l’aereo in una piazzola di sosta, molto probabilmente con qualche scusa, per poi appunto favorire l’ingresso degli agenti di polizia.

TERRORISTA ARRESTATO A MALPENSA: E’ IN ATTESA DI ESTRADIZIONE

Quando il sospettato è stato fermato è stato trovato in possesso di una chiave di un’auto, che in seguito le forze dell’ordine hanno rinvenuto vicino all’aeroporto e che comunque è risultata essere pulita, non avendo trovato nulla di sospetto dopo un’accurata ispezione.

A quel punto il presunto terrorista è stato arrestato su mandato delle autorità francesi e a breve sarà estradato, per rientrare appunto in Francia. Al momento si trova nel carcere di Busto Arsizio e una volta che saranno completate tutte le pratiche si procederà al suo “rimpatrio” in Francia.