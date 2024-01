Terrorista di Hamas decapita due israeliani/ Video choc mandato in onda dalla CNN

La guerra in Medioriente fra Israele e Hamas non si placa e nelle scorse ore la CNN, nota emittente televisiva americana, ha mandato in onda un video che mostra un terrorista palestinese mentre decapita due israeliani. Il filmato, decisamente scioccante, è stato pubblicato su X (ex Twitter), e nello stesso si vede un esponente di Hamas presso il kibbutz di Nir Oz, ripreso da una telecamera di sicurezza. Il video, che trovate in fondo a questa pagina, è stato fornito alla CNN da una fonte israeliana, ed evidenzia l’orrore e la brutalità di questo conflitto che dopo più di tre mesi non sembra trovare la parola fine.

Nonostante i continui bombardamenti da parte dell’esercito israeliano e nonostante la condanna di tutto il mondo, i leader di Hamas non hanno assolutamente intenzione di lasciare la Striscia di Gaza in maniera volontaria. A riguardo, come riporta anche il sito Occhioche, in vista di un eventuale aumento della presenza militare di Netanyahu lungo la Striscia, i principali esponenti del gruppo terroristico avrebbero esclamato “Sarà vittoria o martirio”. Parole che fanno chiaramente capire quanto Hamas sia intenzionato a difendere la propria terra e nel contempo la propria gente, così come del resto lo si era chiaramente capito alla luce della guerra secolare che si combatte in quella zona del mondo.

TERRORISTA DI HAMAS DECAPITA DUE ISRAELIANI, VIDEO CHOC: CONTINUA LA GUERRA IN MEDIORIENTE

Di contro Israele sta cercando di decapitare il gruppo terroristico, stanando ed eliminando tutti i leader dello stesso, ma non è semplice nemmeno per il Mossad, quello che viene considerato il servizio segreto numero uno al mondo, anche perchè gli stessi terroristi si starebbero rifugiando in una serie di tunnel che si estendono per tutto il sottosuolo della Striscia, di conseguenza serve un’operazione certosina per raggiungere l’obiettivo, a cominciare da Yehya al-Sinwar, capo di Hamas nella regione, la cui cattura o uccisione è al momento in cima alle priorità dell’esercito di Israele.

