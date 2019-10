Terrorista idea attentato stile 11 settembre: arrestato/ Francia “piano dirottamento”

Aveva intenzione di progettare un attentato terroristico in perfetto stile 11 settembre, ma fortunatamente le autorità francesi sono riuscite a fermarlo appena in tempo. E’ quanto viene segnalato oggi, come riferisce Quotidiano.net, in seguito all’annuncio del ministero dell’Interno francese, Christophe Castaner durante una trasmissione trasmessa su France 2. L’attacco ispirato all’ormai famigerato attentato dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti è stato sventato “poco prima” dell’attacco alla prefettura di Parigi avvenuto lo scorso 3 ottobre e nel quale sono rimasti uccisi quattro agenti. Dopo aver dato lo scoop, Castaner ha anche spiegato che dal 2013 ad oggi sono stati sventati ben 60 attentati terroristici solo in Francia. In merito all’ultimo tentativo, ha aggiunto che prima del 3 ottobre “un individuo che voleva ispirarsi all’11 settembre e agli aerei che hanno distrutto le torri del World Trade Center è stato fermato dai nostri servizi”.

PROGETTAVA ATTENTATO STILE 11 SETTEMBRE: 30ENNE ARRESTATO IN FRANCIA

L’uomo arrestato con l’accusa di aver progettato un attentato in stile 11 settembre, in Francia, secondo le indiscrezioni avrebbe 30 anni e stava pianificando un dirottamento aereo. La conferma è giunta dopo la domanda diretta posta al ministero Castaner, il quale ha replicato: “Era il suo progetto. Stava per organizzarsi a farlo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull’uomo, se non il suo arresto. Fonti giudiziarie hanno poi confermato che un uomo è stato messo in carcere con l’accusa di “associazione per delinquere a scopo terroristico” e l’arresto sarebbe avvenuto esattamente lo scorso 26 settembre. Secondo fonti di polizia, aggiunge TgCom24, il sospetto risiede nel dipartimento di Hauts-de-Seine. L’attentato dell’11 settembre resta indelebile nella memoria di tutti noi in quanto persero la vita circa tremila persone di 90 diverse nazionalità nel corso degli attacchi terroristici che coinvolsero il World Trade Center a New York, il Pentagono e Pennsylvania, dove un quarto aereo si schiantò dopo essersi inizialmente diretto a Washington.

