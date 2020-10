“Terrorista Nizza sbarcato a Lampedusa”/ Salvini contro Lamorgese: “Dimissioni”

L’attentatore di Nizza era in Italia il 9 ottobre. A rivelare il clamoroso retroscena è il Corriere della Sera, spiegando che era sbarcato a Lampedusa prima di essere trasferito nel centro di identificazione e fotosegnalato dalla questura. Ora polizia e servizi di intelligence stanno ripercorrendo le tappe del viaggio che hanno portato il tunisino in Francia. Inoltre, stanno verificando come mai Aouissaoui Bahrain, questo il nome dell’attentatore, non sia stato trattenuto nel centro di identificazione in attesa del rimpatrio. Secondo quanto riportato da Fiorenza Sarzanini sulle colonne del quotidiano, nella tasca del tunisino è stato trovato un foglio rilasciato dalla Croce Rossa Italiana. Proprio questo documento ha consentito agli inquirenti francesi di identificarlo. Per ora si sa che è nato il 29 marzo 1999 e che agli inizi di ottobre è arrivato in Italia. Sbarcato a Lampedusa, poi bloccato per i controlli, è stato portato in Puglia per le procedure di identificazione dei cittadini extracomunitari. Dopo la fotosegnalazione a Bari, è stato inserito nei terminali a causa di un “illecito ingresso in territorio nazionale”. Sul piede di guerra Matteo Salvini, che è pronto a chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

SALVINI VS LAMORGESE “ATTENTATORE NIZZA SBARCATO IN ITALIA”

«Se per l’attentatore di #Nizza sono confermati lo sbarco a #Lampedusa a settembre, il passaggio da Bari e poi la fuga, chiediamo le dimissioni del Ministro dell’Interno Lamorgese». Così Matteo Salvini su Twitter. Il leader della Lega aveva fatto visita all’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, presso Palazzo Farnese a Roma per esprimere vicinanza alla Francia dopo l’attentato di Nizza. «L’ambasciatore ci ringrazia per la vicinanza e la solidarietà», ha dichiarato Salvini al termine dell’incontro. E aveva colto l’occasione per elogiare la Francia per la gestione della pandemia: «Loro hanno fatto lockdown ma tenendo aperte scuole e molte attività economiche. La politica della Francia è: salute, scuola, lavoro. Proprio come da noi, uguale». E quindi aveva aggiunto: «Mai avrei pensato di lodare Macron». Poi la notizia del passaggio in Italia dell’attentatore di Nizza, quindi l’attacco diretto alla ministra Luciana Lamorgese, che ha preso il suo posto alla guida del Viminale dopo la caduta del governo Conte I.

