Terry Giacomello, chi è?/ Lo chef friuliano giramondo ospite a Masterchef Italia 10

Terry Giacomello, chi è lo chef stellato ospite di Masterchef Italia 10?

Ospite dell’Invention Test di questa sera a Masterchef Italia 10 sarà proprio Terry Giacomello, una stella Michelin al suo ristorante Inkiostro. Sarà lo chef a prendere posto dietro al banco in dispensa per parlare dei particolari ingredienti che usa per i suoi piatti gli stessi che gli aspiranti Masterchef dovranno replicare questa sera per vincere la prova. Ma chi è il rinomato chef e cosa fa nella vita? La sua passione per la cucina nasce sin da quando era solo un ragazzino e, a 13 anni, ha iniziato a seguire mamma Wanda ai fornelli come una vera e propria scuola di cucina da trattoria imparando i piatti tipici, la polenta con il mais, fare la pasta all’uovo ma anche trattare la selvaggina da piuma, ma con gli anni arriva anche l’istruzione quella vera e severa che lo portano alla scuola alberghiera di Longarone e poi il lavoro estivo e la gavetta che lo portano nelle grandi cucine in giro per il mondo.

Terry Giacomello gira il mondo e torna in Italia, nella bella Parma

E’ a quel punto che Terry Giacomello sbarca in Francia alla corte di Marc Veyrat e di Michel Bras e poi si sposta da Ferran Adria per quattro anni e, infine, decide di patire per il Brasile. Al suo ritorno in Italia prende posto al fianco di Sergio Mei presso il Four Season di Milano. Alla fine però lo chef friuliano ha trovato posto a Parma con il suo Inkiostro ed è lì che ha portato a casa la sua stella Michelin. Il suo motto è quello di riuscire a stupire i suoi clienti mettendo insieme ingredienti diversi e buonissimi insieme ma anche creando delle cose che lasciano tutti a bocca aperta (come la sua illusione di riso creata con la siringa e gelatina). Proprio per la sua voglia di scoprire e di conoscere è andato a cercare gli chef più particolari e strani per prendere da loro il meglio convinto che i suoi clienti debbano vedere e scoprire cose da lui che altrimenti non avrebbero mai conosciuto. Riusciranno gli aspiranti chef questa sera a fare lo stesso nella nuova puntata di Masterchef Italia 2021?



