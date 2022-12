Terry Hall è morto/ Frontman The Specials stroncato dalla malattia

Lutto nel mondo della musica: è morto Terry Hall, frontman dei The Specials ed ex membro dei Fun Boy The e dei Colourfield. L’artista si è spento all’età di 63 anni: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa, a seguito di una breve malattia, di Terry, il nostro straordinario amico, fratello e uno dei più brillanti cantanti, cantautori e parolieri che questo Paese abbia mai prodotto”, la conferma della band in una nota diramata sui social network.

“Terry Hall era un marito e un padre meraviglioso, una delle anime più gentili, divertenti e genuine. La sua musica e le sue esibizioni racchiudevano l’essenza stessa della vita… La gioia, il dolore, l’umorismo, la lotta per la giustizia ma soprattutto l’amore”, si legge ancora. Neville Staple, compagno di band di Hall nei The Specials e nei Fun Boy Three, si è detto profondamente rattristato dalla notizia: “Sapevamo che Terry non stava bene, ma fino a poco tempo fa non ci rendevamo conto di quanto fosse grave. Avevamo appena confermato insieme alcuni accordi musicali per il 2023. Questo mi ha colpito duramente e deve essere estremamente difficile per la moglie e la famiglia di Terry”.

ADDIO A TERRY HALL

Terry Hall entrò a fare parte dei The Specials – all’epoca chiamati Automatics – poco dopo la formazione della band di Coventry nel 1977, in sostituzione del cantante Tim Strickland. La band ha scritto pagine importanti della storia dello ska punk britannico ma non solo: diventò un punto di riferimento per l’impegno contro le discriminazioni e contro il razzismo nell’Inghilterra degli anni Settanta.

Nel 1979 i The Specials pubblicarono il signolo di debutto “Gangsters”, che raggiunse la sesta posizione nella classifica dei singoli del Regno Unito. Terry Hall e compagni dominarono la Top 10 nei due anni successi, raggiungendo lo zenit con il loro secondo singolo “Ghost Town”, forse la loro canzone più conosciuta e amata. Il brano rimase in vetta alla chart per tre settimane, trascorrendo dieci settimane nella Top 40. Terminata l’avventura con i The Specials, Terry Hall ha collaborato con molti artisti, basti pensare a Tricky, Gorillaz e Lily Allen. L’anno scorso, invece, la reunion per un album di cover delle loro canzoni di protesta.

