Terza dose, Aifa oggi darà via libera/ Cronoprogramma: si inizia con “fragili”, poi…

Dovrebbe arrivare già oggi il via libera del Comitato tecnico scientifico dell’Aifa alla terza dose. Il dossier è sul tavolo, quindi il parere arriverà al Ministero della Salute prima del pronunciamento dell’Ema, previsto tra qualche settimana. Nel frattempo si lavora al piano, a partire dalla platea di italiani che dovrà ricevere la dose “booster” già a fine settembre. I primi candidati sono in primis i pazienti fragili e immunodepressi. Si tratta di 3 milioni di persone, come indicato dal commissario Figliuolo.

In questo elenco ci sono anziani con diverse patologie, pazienti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie e neurologiche. Poi diabetici, malati con fibrosi cistica e insufficienza renale, pazienti con malattie autoimmuni, epatiche, cerebrovascolari, oncologiche e del sangue. Rientrano tra i fragili anche i trapianti, grandi obesi e malati di Hiv. Le prime iniezioni dovrebbero cominciare a fine mese visto che per molti di loro il calo di immunità si verifica a 4 mesi dalla vaccinazione.

TERZA DOSE, ECCO IL CRONOPROGRAMMA

A contattare i pazienti fragili per la terza dose saranno le strutture che li hanno in carico, invece per gli altri si passerà dagli hub e dai medici di famiglia. A disposizione i vaccini Pfizer e Moderna tramite i grandi hub vaccinali, ma in prospettiva si andrà verso un modello “misto”, con i medici di famiglia e pediatri ad affiancare i centri. In autunno poi toccherà agli over 80, che sono 4,4 milioni. Parte di questi però sono tra i “fragili”, gli altri sono ospiti delle Rsa e soggetti che non rientrano tra i “fragili”. Con loro personale della Rsa e operatori sanitari. Quindi, l’anno si chiuderà con la terza dose per 9 milioni di italiani. Gli altri dovranno aspettare il 2022, con tempi e modi da definire, ma anche per loro il via libera appare scontato.

Stando a quanto riportato da Quotidiano Sanità, il cronoprogramma sarebbe pronto: a dicembre over 80 e ospiti Rsa, a inizio 2020, entro febbraio, il personale sanitario. Poi si valuterà l’estensione ad altre categorie o a tutta la popolazione. Quel che non è chiaro ancora è se il richiamo verrà fatto a tutti a circa un anno di distanza dalla seconda dose ricevuta, ipotesi al momento concreta.



