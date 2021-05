Terza dose vaccino Pfizer e pneumococco inoculati insieme/ Test al via su 600 adulti

La terza dose del vaccino anti-Covid Pfizer sarà somministrata insieme al vaccino anti-pneumococco elaborato sempre dall’azienda farmaceutica a stelle e strisce. A comunicarlo è stato il presidente e amministratore delegato del sodalizio, Albert Bourla, il quale ha scelto di ricorrere agli spazi digitali concessi dal social network Twitter per rivelare al mondo intero che in Pfizer “stiamo esplorando la co-somministrazione del nostro candidato vaccino Prevnar-20* anti-pneumococco con una terza dose del nostro vaccino Covid-19. In caso di successo e approvazione, le persone potrebbero ricevere entrambi i vaccini”.

I test stanno per prendere il via e, come ha sottolineato il colosso statunitense in un comunicato stampa diramato nelle scorse ore, saranno eseguiti su un campione di seicento persone adulte, con l’intento di effettuare una valutazione approfondita e accurata circa la sicurezza dei due vaccini quando vengono inoculati in contemporanea, monitorando le condizioni di salute dei volontari nei sei mesi successivi alla doppia vaccinazione e misurando, al tempo stesso, le risposte immunitarie indotte dai due sieri.

PFIZER, SOMMINISTRAZIONE TERZA DOSE VACCINO COVID IN CONTEMPORANEA CON IL SIERO ANTI-PNEUMOCOCCO

Pfizer ha dunque reso noto che tenterà la doppia somministrazione in contemporanea, vale a dire quella della terza dose del suo vaccino anti-Covid e del suo siero anti-pneumococco. La platea sulla quale sarà eseguita la fase di trial coinvolgerà, come asserito in precedenza, 600 adulti, di età uguale o superiore ai 65 anni. Essi saranno selezionati all’interno del novero dei partecipanti alla sperimentazione della fase clinica numero 3 sul vaccino contro il Coronavirus Comirnaty (targato Pfizer/BioNTech) che si sono visti iniettare la seconda dose almeno centottanta giorni prima di entrare a fare parte dello studio di co-somministrazione. Pfizer ha comunicato, infine, che coloro che saranno arruolati verranno suddivisi in maniera del tutto casuale in tre differenti gruppi: vaccino antipneumococcico coniugato 20-valente (20vPnC) più booster anti-Covid (terza dose), 20vPnC più placebo, booster anti-Covid più placebo. I risultati saranno poi oggetto di studio e di esaminazioni successive e potrebbero restituire alla scienza e all’umanità fondamentali certezze sulla duplice inoculazione.

