Terza guerra mondiale, assalto russo a Kurakhovo/ Condominio e acquedotto danneggiati

Non conosce, purtroppo, battuta d’arresto il conflitto armato fra Ucraina e Russia, che giorno dopo giorno accresce i timori del possibile scoppio della Terza Guerra Mondiale. Secondo gli ultimi aggiornamenti che provengono dall’Est europeo, nella mattinata di oggi, martedì 3 gennaio 2023, le truppe russe hanno sparato con l’artiglieria su una zona residenziale della città di Kurakhovo, nella regione di Donetsk. Nell’assalto condotto dall’esercito del Paese di Vladimir Putin ha perso la vita un civile e altri due sono rimasti feriti. Inoltre, i colpi hanno colpito un condominio e danneggiato al tempo stesso un impianto di approvvigionamento idrico.

Queste ultime informazioni sono state fornite direttamente dal capo dell’amministrazione regionale Pavel Kirilenko, menzionato dall'”Ukrainska Pravda”. Kirilenko, al tempo stesso, ha osservato che l’intera regione di Donetsk risulta essere pericolosa per i civili e ne ha chiesto l’evacuazione. Contestualmente, il portavoce dell’aeronautica militare ucraina Yuriy Ignat ha asserito in tv che “la difesa antiaerea ucraina ha distrutto 84 droni di fabbricazione iraniana nei primi due giorni del nuovo anno. Cioè, il 100% dei droni lanciati dalle truppe russe. Questi risultati non sono mai stati raggiunti prima”.

TERZA GUERRA MONDIALE: LA DIFESA UCRAINA AVANZA VERSO SVATOVE-KREMINNA

Le altre notizie riferite alla potenziale Terza Guerra Mondiale rivelano che, secondo il governatore in esilio del Lugansk, Sergy Gaidai, le forze di difesa ucraine “stanno gradualmente avanzando in direzione di Svatove-Kreminna. Allo stesso tempo, i russi stanno contrattaccando, ma vengono respinti vicino a Stelmakhivka e Makiivka”. Il quotidiano ucraino “Ria Melitopol” ha scritto che ieri le forze armate di Kiev “hanno colpito unità russe a Pology, nella regione di Zaporizhzhia. Le esplosioni sono durate più di due ore, il numero di cadaveri dei soldati russi era tale che non sono stati portati via”.

Da ultimo, va segnalato che questa possibile Terza Guerra Mondiale ha coinvolto un giornalista della Bild, che, ha sottolineato lo stesso tabloid tedesco, “è stato ferito alla testa da una scheggia dopo un’esplosione in Ucraina. Il reporter ha comunicato in seguito che la ferita non è grave e di essere in buone condizioni”.











